"Un risque pour l'émail et les gencives" : ce dentifrice très connu ne doit pas être utilisé selon 60 Millions de Consommateurs

Tous les dentifrices blancheurs ne sont pas bons pour la santé. L'un d'eux présente des risques sérieux pour l'hygiène bucco-dentaire.

C'est la nouvelle tendance des réseaux sociaux. Depuis quelques mois, les internautes partagent allègrement leurs recettes de dentifrice blancheur faits maison. Citron, bicarbonate de soude, argiles ou encore huiles essentielles, les utilisateurs manipulent des dizaines de produits sans vraiment savoir ce qu'ils appliquent sur leurs dents. C'est pour cette raison que le magazine 60 Millions de Consommateurs a tiré la sonnette d'alarme fin 2024 et rappelle qu'il est bien plus recommandé d'utiliser des dentifrices industriels, censés se plier aux normes européennes.

Malheureusement, le magazine rappelle que du côté des grandes marques aussi, certains produits peuvent être dangereux. C'est le cas du produit phare de l'une des marques les plus consommées du monde. Le magazine, qui souligne qu'elle est mauvaise pour les dents et l'environnement et promet une blancheur mensongère, recommande même de ne pas s'en servir.

C'est le dentifrice Colgate Max White One, pourtant très bien noté par les consommateurs, qui s'est malheureusement démarqué lors de la dernière enquête du mensuel. Si les utilisateurs en sont si satisfaits, c'est parce qu'il est capable de rendre les dents beaucoup plus blanches en quelques lavages. Mais c'est également cet aspect qui a posé un problème aux experts ! Cette efficacité existe principalement pour une raison : le dentifrice de la marque américaine contient des agents très abrasifs. Ces derniers présentent même "un risque pour l'émail et les gencives" selon le magazine. Pour rappel, l'émail protège les dents contre les acides qui peuvent causer la formation de caries douloureuses. Il protège aussi les nerfs à l'intérieur des dents contre l'exposition aux aliments chauds, froids et acides.

© Colgate

Le magazine rappelle que le dentifrice contient par ailleurs d'autres agents problématiques, comme l'acide phosphorique, qui blanchit l'émail. Malheureusement, le produit n'aurait qu'une efficacité partielle et passagère, loin de la teinte de blanc en plus promise au bout d'une semaine d'utilisation. Pire encore, les experts de 60 Millions de Consommateurs rappellent que l'acide phosphorique altère là aussi l'émail et le fragilise.

Du côté des dentifrices bons élèves, le mensuel salue "faute de mieux" L'arbre Vert, une marque moins connue, mais plus respectueuse des dents et de l'environnement. "À défaut d'avoir une efficacité suffisante, ce dentifrice possède quatre atouts : une bonne formulation, du fluor, une abrasivité respectueuse de l'émail et un prix raisonnable". En effet, il est vendu pour la modique somme de 2,45 €, contre 4,09 € du côté de Colgate.

Du côté des marques de distributeur, le dentifrice Carrefour soft a surpris les experts, car il obtient deux bonnes notes, tant pour le respect de la santé que celui de l'environnement. On peut le trouver pour 1,99 € dans les rayons de l'enseigne.