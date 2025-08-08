Mieux que l'eucalyptus, une seule tranche de ce fruit populaire calme les coups de soleil

Cette dermatologue est formelle, ce fruit très populaire en été permet de calmer les brûlures attrapées sur la plage.

En plus d'être désagréable, un coup de soleil peut vite devenir dangereux. Rougeurs, brûlures, démangeaisons et parfois même cloques, douleurs intenses et fièvre, l'exposition longue durée au soleil peut avoir des effets secondaires très déplaisants. Après une journée à la plage, il n'est pas rare de chercher frénétiquement de quoi apaiser les douleurs dans les placards de la salle de bain.

Peu de gens le savent, mais ce n'est pas dans cette pièce que se cache l'arme sécrète pour contrer les coups de soleil. Elle se trouve plutôt dans la cuisine. Oubliez l'aloe vera et le yaourt, un fruit que nous ne consommons qu'en été est encore plus efficace que ces vieux remèdes de grand-mère. C'est grâce à sa fraîcheur, ses antioxydants et ses vitamines que ce dernier apaise la peau. "C'est une excellente alternative pour ceux qui cherchent à réduire certaines affections cutanées comme la rosacée et l'acné, et les coups de soleil", confirme la dermatologue américaine Michelle Henry.

"Le melon, dont il est question ici, contient aussi des acides aminés comme la citrulline, aux effets apaisants et anti-inflammatoires", complète la dermatologue. En réalité, ce n'est pas vraiment le melon, mais plutôt son écorce, qui peut soulager la peau après une journée au soleil. Riche en eau ainsi qu'en vitamine A et C, cette dernière accélère la production de collagène et la régénération cellulaire. Cette dernière est même comparée à une "biafine naturelle" par la dermatologue américaine.

© Adobe Stock

Pour profiter de ses bienfaits, il suffit de retirer la chair (que vous pouvez déguster, en prime !), et de les appliquer directement sur la zone brûlée, avec la face intérieure contre la peau. En 15 à 30 minutes, la peau devrait être nettement moins sensible. Il est également possible de mettre les écorce de melon au réfrigérateur pendant 1 h ou au congélateur durant quelques minutes pour que le fruit soit encore plus rafraichissant.

Attention cependant, le melon, le miel, le yaourt, l'aloe vera et les autres remèdes naturels après-soleil ne remplacent en rien la crème solaire. Cette dernière doit être appliquée régulièrement et en quantité généreuse. Il est aussi conseillé de se re-protéger après chaque baignade.