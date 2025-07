Personne ne pense à acheter cette crème solaire, c'est pourtant la meilleure selon UFC-Que Choisir

"Elle fait un sans-faute" : cette crème solaire, vendue par une marque spécialisée dans un tout autre type de produit, est la meilleure selon UFC-Que Choisir.

En été, les rayons du soleil peuvent être redoutables. Les UVA et les UVB en trop grande quantité peuvent causer des coups de soleil très violents, mais aussi des taches sur la peau et des cancers. Pour éviter de mettre sa santé en péril, tout en profitant de la plage et du grand air, il n'existe qu'une seule solution : la crème solaire. Mais encore faut-il savoir se repérer parmi les milliers de références proposées sur le marché.

Selon le test comparatif réalisé par UFC-Que Choisir en juillet 2025, une crème solaire se détache clairement des 50 autres pour sa qualité, sa texture, sa composition et ses aptitudes couvrantes. Notée 15,1/20, cette dernière n'est pourtant clairement pas la favorite des consommateurs. La plupart ignorent même qu'elle existe alors qu'elle est vendue dans plus de 300 magasins en France.

La grande gagnante de ce classement n'est autre que la crème solaire 30 de l'entreprise Decathlon. Imaginée pour les sportifs, mais adaptée pour "toute la famille", elle a tout d'abord été saluée par UFC-Que Choisir pour son efficacité contre les rayons du soleil. "Elle fait un sans-faute question performances. C'est un bon photoprotecteur : son facteur UVB a été mesuré bien au-delà de son annonce. Elle protège également bien contre les UVA", applaudi l'Union des consommateurs. La crème solaire, qui ne laisse aucune trace ni sensation désagréable sur la peau, libère par ailleurs une odeur de "chamallow ou de barbe à papa" qui a également plu aux experts.

© Decathlon

Le parfum doux et la couvrance complète sont loin d'être les seuls aspects qui ont satisfait les experts. Ils reconnaissent aussi un emballage "assez complet" agrémenté de la période après ouverture ainsi que d'une date limite d'utilisation "trop rare chez les autres concurrents". De plus, la crème solaire 30 de Decathlon ne renferme que des filtres "peu polluants, dont l'impact environnemental est limité". Selon l'expertise d'UFC-Que Choisir, le tube, qui n'emprisonne que très peu de produit à la fin de son utilisation, ne contient "pas le moindre allergène". De quoi finir en beauté la longue liste de points positifs.

Mais "meilleure" ne veut pas encore dire "parfaite". UFC-Que Choisir souligne que la crème solaire a encore quelques progrès à faire avant d'être considérée irréprochable. Le tube est, par exemple, conçu à partir d'un matériau non recyclable. Il est également entouré d'un suremballage non nécessaire. La crème solaire de l'équipementier français contient également un filtre dont la toxicité sur les poissons est "assez élevée", regrettent les experts. Et il est par ailleurs important de rappeler que ce produit ne promet qu'une protection 30, lorsque l'on sait que les enfants et les peaux fragiles nécessitent "un indice d'au moins 50", rappelle enfin l'union des consommateurs.

Pour celles et ceux qui seraient intéressés par cette crème solaire pour partir en vacances, le pot de 200 ml est vendu 12,99 €. Il est disponible dans tous les magasins ainsi que sur le site internet de Decathlon.