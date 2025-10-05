"Humidité, moisissures et germes" : pourquoi il ne faut jamais conserver le papier toilette à cet endroit

S'il n'est pas entreposé dans les meilleures conditions, le papier toilette se détériore et risque même de causer des infections.

Le papier toilette fait partie des produits du quotidien dont le rangement importe peu d'entre nous. Dans un placard, dans la salle de bain, dans la buanderie… Il n'est jamais entreposé au même endroit en fonction des maisons. Pourtant, ce dernier est fragile et surtout très absorbant. Sa composition est donc très influencée par l'humidité ambiante, les odeurs ou encore les variations de température.

C'est pour cette raison que les spécialistes de l'hygiène recommandent souvent de ne pas le ranger n'importe où. Une pièce en particulier est fortement déconseillée. Humide, parfois sombre et surtout peu aérée, cette dernière change de température en fonction des allers-et-venues de chacun. Il s'agit évidemment de la salle de bain. "L'humidité, la lumière, la poussière et les germes influencent la qualité du papier, surtout dans une salle de bain", explique l'entreprise de fabrication de produits d'hygiène Essity.

Malheureusement, un stockage dans de telles conditions peut grandement nuire à l'hygiène. Des germes, des champignons et de la moisissure peuvent par exemple se développer sur le papier toilette. Des taches vertes ou noires apparaitront ainsi sur les feuilles. Mais ce n'est pas tout, des vers de livres, aussi appelés poissons d'argent, peuvent y proliférer. Habitués à se développer dans les pièces humides et mal aérées, ces petits parasites blancs pondent des œufs, qui se nourrissent ensuite du papier toilette entreposé.

© Adobe Stock

Même s'ils ne sont pas nocifs pour la santé, ces derniers ne sont jamais très agréables à découvrir dans la salle de bain ! De plus, un papier toilette humide ou légèrement moisi peut causer des irritations cutanées ainsi que des infections, notamment sur des zones muqueuses sensibles.

Pour conserver au mieux les rouleaux de papier toilette, les spécialistes recommandent donc de bien les garder à l'intérieur du sachet plastique dans lequel ils sont vendus. Bien moins esthétique qu'une corbeille en corde ou en osier, il est tout de même essentiel pour éviter les problèmes. Certains vont même jusqu'à conseiller de stocker le papier toilette dans des boites hermétiques, rangées dans une autre pièce que la salle de bain.