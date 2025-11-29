Une "machine à laver pour humains" : cette douche japonaise vous lave et vous sèche à votre place

Cette cabine de douche vous lave des pieds à la tête, sans vous demander un seul mouvement.

Après une longue journée difficile, ou une nuit peu réparatrice, la seule idée de prendre une douche peut être la promesse d'un moment de relaxation. Encore faut-il avoir envie d'y aller ou de se lever ! Les spécialistes et entreprises du secteur rivalisent donc d'ingéniosité pour nous faciliter la tâche et rendre ce moment plus agréable. Vous connaissez sans doute déjà les douches multi-jets ou sensorielles, mais ce n'est qu'un début ! Dans les concepts futuristes, les pommeaux de douche, les jets d'eau peu puissants et les rideaux qui collent disparaissent, au profit de capsules qui analysent, lavent, massent et détendent automatiquement tout le corps.

C'est même la promesse d'une entreprise japonaise avec sa douche intelligente. Contrairement à ce que peut laisser entendre son nom, le système, appelé Mirai Ningen Sentakuki, et traduit par "machine à laver du futur pour humains" en français, promet de faire de ce moment une expérience relaxante pour les sens, en ne demandant absolument aucun effort. Pour fonctionner, elle s'appuie sur des ondes sonores et de l'intelligence artificielle, qui lui permettent de "personnaliser l'expérience", assure l'entreprise Science Co.

Mais alors, quel est le principe de cette machine à laver ? Le client n'a qu'à s'allonger dans la capsule vitrée semblable à un œuf et... profiter. En effet, il n'a absolument rien à faire pendant tout le déroulé de sa propre douche. "L'appareil prend en charge l'intégralité du processus de nettoyage", confirme Science Co. La cabine commence par se remplir d'eau chaude et de microbulles d'air, censées éliminer les impuretés et les cellules mortes sans savon.

© Mirai Ningen Sentakuki

Des capteurs intégrés à la capsule analysent également en temps réel le type de peau et l'état émotionnel de la personne. Ils permettent de, si besoin, projeter une musique douce ou des scènes de nature sur les parois. Des projections lumineuses et des parfums sont ensuite diffusés pour favoriser sa détente. Enfin, des jets d'eau rincent la peau en profondeur, sans aucun frottement ni mouvement. Le fonctionnement de cette douche peut être expliqué en vidéo.

Dans la douche du futur, inspirée d'un concept datant des années 70, un nettoyage complet prend tout de même environ 15 minutes, du lavage au séchage… En plus de permettre à son utilisateur de se reposer, la machine à laver pour les hommes a de quoi faire grimper les factures d'eau et d'électricité. Pour l'instant, ce système n'a été installé que dans six hôtels situés au Japon, car son prix est comparable à celui d'une voiture de luxe, indique le magazine GQ qui s'était intéressé à cette invention en marge de l'Exposition universelle 2025, organisée à Osaka.