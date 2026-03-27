Votre entreprise peut engager un détective privé pour vous suivre pendant un arrêt maladie : oui, c'est légal en France

Cette mesure drastique est autorisée, mais tout de même très encadrée.

Pendant un arrêt maladie, des règles strictes doivent parfois être respectées. S'il y est mentionné que vous devez vous trouver chez vous entre deux horaires précis, il n'est pas question que vous soyiez vu à l'extérieur pendant ce laps de temps. En effet, des visites de surveillance d'un médecin peuvent être programmées à n'importe quel moment par l'assurance maladie ou votre employeur.

Peu de travailleurs le savent, mas les médecins ne sont pas les seules personnes qui peuvent vous surveiller pendant l'un de vos arrêts maladie. Les entreprises peuvent aussi opter pour des détectives privés ! "Un détective privé peut observer les agissements du salarié suspecté et produire un rapport d'enquête recevable en justice", confirme le site internet visiopole investigation, dont la surveillance d'arrêt maladie est l'une des spécialités. Les constatations d'un détective peuvent nourrir un dossier qui peut aller jusqu'à justifier un licenciement pour faute grave lorsqu'un salarié exerce une activité pendant un arrêt de travail. Encore faut-il parvenir à le prouver et à monter un dossier solide devant la justice...

La plupart des cas consistent à contrôler si le salarié exerce une autre activité professionnelle, déclarée ou non, et déguisée en arrêt maladie. Contacté par nos soins, Patrice Caserio, détective privé agréé et directeur de l'Agence Caserio Assistance Conseil explique : "le rôle du détective privé consiste à constater des activités réalisées en lieu public, vérifier l'exercice d'une activité professionnelle parallèle, établir la compatibilité ou non des faits observés avec l'arrêt déclaré ainsi que produire des éléments juridiquement exploitables dans une procédure prud'homale ou administrative".

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Pour ce faire, les professionnels ont recours à des filatures pour observer les déplacements et activités, de la surveillance dans l'espace public et des preuves photos. Ils peuvent aussi se faire passer pour un client pour fournir des preuves.

Bien sûr, il existe tout de même des règles strictes, et toutes les pratiques ne sont pas autorisées. L'employeur doit en premier lieu impérativement faire appel à un détective privé agréé par Cnaps (Conseil national des activités privées de sécurité) s'il veut obtenir des preuves recevables en justice.

De son côté, le détective a obligation de respecter la vie privée du travailleur qu'il surveille. "Cela signifie que ses investigations doivent être réalisées dans l'espace public ou dans des lieux ouverts au public, sans intrusion dans un domicile ou un espace strictement privé", explique d'abord Patrice Caserio. Les détectives privés ne peuvent pas recourir à des moyens intrusifs tels que les écoutes téléphoniques, l'interception de communications ou l'installation de dispositifs clandestins, rappelle-t-il ensuite. "Le détective privé n'espionne pas la vie privée des gens ; il constate des faits visibles dans l'espace public afin d'apporter des éléments de preuve".

Sans aller jusqu'au détective privé, dont le rapport pourrait ne pas être suivi d'effet ou a minima entraîner une longue procédure, les employeurs peuvent également choisir l'envoi d'un huissier au domicile du travailleur. Selon la Caisse nationale d'assurance maladie, les vérifications ciblées avec examen médical par un médecin-conseil ont concerné 230 000 personnes en 2024. Dans 33 % des cas, l'examen a conclu que l'arrêt de travail n'était médicalement plus justifié.