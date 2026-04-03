"On ne sait plus quoi faire" : ce métier très répandu va-t-il disparaître ? La demande s'effondre complètement

Alors qu'elle avait embauché 20 000 personnes en une dizaine d'année, cette profession peine aujourd'hui à survivre.

C'est une véritable hécatombe pour tout un savoir-faire. Alors qu'elle a connu une expansion impressionnante pendant une dizaine d'années, une profession subit une traversée du désert. Difficulté à trouver des clients, perte de l'expertise, obligation de prendre un deuxième emploi à mi-temps pour arrondir les fins de mois... Les professionnels alertent sur leur situation.

Un malaise confirmé par les témoignages des principaux concernés sur les réseaux sociaux. "On ne sait plus quoi faire, on a beaucoup d'annulations, et ça depuis environ un an", expliquent les professionnels touchés. Mais à la différence de nombreux secteurs créatifs, l'intelligence artificielle n'est pas en cause dans cette crise, puisque ce sont les tatoueurs qui témoignent de leurs difficultés. Selon eux, c'est le prix du tatouage qui fait en partie reculer la demande. "Le tatouage est un luxe non essentiel, c'est très cher et les gens préfèrent faire leurs courses que payer un tatouage, ce qui est tout à fait normal", concède la tatoueuse rouennaise Noémie Alazard.

Mais la baisse de la demande n'explique pas tout. Le tatouage a connu un boom exponentiel ces 10 dernieres années. "Maintenant il y a trop d'offres d'artistes pour pas assez de demande", explique la tatoueuse. En effet, selon le Syndicat national des artistes tatoueurs, le nombre de professionnels n'excédait pas 300 dans les années 1990. Aujourd'hui, ils seraient entre 15.000 et 20.000. Ouvrir un studio de tatouage est très simple en 2026. Cette démocatrisation est simplifiée par des matières premières de plus en plus accessibles. On peut par exemple acheter une bonne machine reglée et équipée pour moins de 100 euros sur Amazon. "Il n'y a pas 100 fois plus de tatoueurs, il y a au moins 1 000 fois plus de tatoueurs", confirme le tatoueur français légendaire Tin-Tin, rencontré par Linternaute.com.

Ces tatoueurs nouvelle génération réduisent leurs coups grâce à une formulle simplifiée. Plus besoin d'ouvrir un salon et de couvrir ses coûts fixes : les professionnels se déplacent aux domiciles de leurs clients, et pratiquent dans leur chambre, leur salon ou dans leur cuisine. Même si cela signifie de ne pas toujours appliquer les recommandations sanitaires à la lettre... "Les boutiques ferment les unes après les autres, même celles qui sont là depuis 30 ans. Moi-même, qui suis le plus connu de tous, je travaille vraiment moins qu'avant", révèle l'expert, qui a vu son propre salon passer d'une dizaine d'employés à deux seulement.

Cette crise généralisée est illustrée, entre autre, par la fermeture définitive du salon Mondial du tatouage qui a connu sa toute dernière édition début 2026. En 2025, il avait compté 15.000 visiteurs, soit 20.000 de moins qu'en 2015.

Alors que 13 millions de Français sont tatoués, la pratique du "détatouage" progresse également de plus en plus. Pour tenter de retrouver sa peau d'avant, il faut tout de même être prêt à payer le prix fort : retirer un tatouage coûte entre 300 et 4000 euros. Des dizaines de séances douloureuses sont nécessaires, et le résultat est loin d'être garanti.