Les enfants nés avant l'an 2000 ont développé cette compétence en voie de disparition, selon la psychologie

Cette compétence se raréfie depuis l'arrivée de la "génération Z", selon les psychologues.

Les psychologues sont inquiets. Marcher, parler, écrire, compter... Alors que les enfants franchissent généralement tous les mêmes étapes de développement, les spécialistes constatent que les nouvelles générations perdent activement une compétence, pourtant maîtrisée par toutes les précédentes. Les enfants nés après l'an 2000 sont particulièrement touchés.

Cette compétence n'est autre que la créativité. Depuis l'arrivée d'internet dans les foyers, d'abord sur les ordinateurs puis via les smartphones, les enfants et les adolescents remplacent les temps d'ennui par la consommation de contenu issu des réseaux sociaux. Or, c'est grâce à l'ennui que les enfants développaient leurs propres activités, comme le dessin, la peinture, la musique ou le jeu. Ainsi, l'omniprésence d'internet ne laisse plus de place à l'ennui et donc, à la créativité.

"Sans télévision dans chaque chambre, consoles, jeux vidéo, tablettes ni smartphones, l'ennui n'était pas une fatalité, mais une occasion de créer et de nourrir son imagination", indique l'étude menée par Cottonwood Psychology. Les enfants passaient ainsi leur temps d'ennui à inventer des jeux et à construire des histoires. "Cette pratique, associée à la lecture, renforçait leur autonomie et leur créativité sans dépendre de stimuli extérieurs".

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L'enquête démontrait par ailleurs que les enfants moins exposés aux smartphones tendent à développer de meilleures compétences d'autonomie émotionnelle. Autrement dit, ils ont une plus grande capacité à résoudre les conflits quotidiens ou à réguler leurs émotions seuls. Selon les psychologues, ces compétences se développent plus facilement lorsque les enfants ont davantage d'occasions de s'ennuyer, d'interagir avec d'autres personnes ou de résoudre des problèmes sans aide technologique.

C'est pour toutes ces raisons que les experts recommandent de laisser les enfants se développer le plus longtemps possible sans smartphones, tablettes, ordinateurs et autres technologies. Bien sûr, ces équipements ne sont pas que négatifs, et en couper totalement les jeunes adolescents pourrait provoquer un isolement social. D'où l'importance de trouver un juste milieu...