Elle n'existait pas avant : 49 % des jeunes sont touchés par cette nouvelle peur, selon la psychologie

La moitié des jeunes a déclaré avoir complètement stoppé ce type d'interactions.

Avez-vous déjà remarqué qu'il vous est presque impossible de contacter un jeune de moins de 30 ans par appel téléphonique ? Peu importe l'heure du jour ou de la nuit, vous tombez toujours directement sur le répondeur. Pire, vous vous faites parfois directement raccrocher au nez avant la fin de la sonnerie.

Selon les psychologues, ce n'est pas qu'une impression. Les jeunes auraient véritablement développé l'habitude de ne jamais répondre à leurs appels, alors même qu'ils ne se séparent jamais de leur smartphone. Un paradoxe qui pourrait faire sourire, mais qui relèverait d'une véritable peur développée par la Génération Z. Selon un sondage réalisé auprès de milliers de jeunes britanniques âgés de 18 à 34 ans, les appels téléphoniques seraient totalement dépassés. En effet, 49% des interrogés déclarent que les appels sont un exercice très désagréable pour eux. 23 % d'entre eux indiquent même ne jamais répondre lorsque leur smartphone sonne.

Et cette aversion a plusieurs explications. Selon le sondage, 56 % des jeunes ont répondu qu'ils s'attendent toujours à de mauvaises nouvelles lorsqu'ils reçoivent des appels soudains d'amis ou de proches. La peur de l'imprévu est donc au cœur du problème. Mais ce n'est pas la seule raison. Très attachés à leur tranquillité, 23 % des sondés ont expliqué qu'ils ne répondent jamais car ils ne souhaitent pas être dérangés.

© Adobe Stock

La jeune génération n'est pas fermée à toutes les formes d'intéraction pour autant. Elle déclare simplement préférer d'autres formes de communication. Un point est commun à tous les autres canaux qu'elle privilégie : ils sont beaucoup moins formels. 48 % des jeunes interrogés préfèrent par exemple échanger à travers les réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat ou X. De leur côté, seulement 11 % des plus de 55 ans accordent plus d'importance aux réseaux sociaux qu'à leur téléphone.

Plus d'un tiers des jeunes déclarent aussi préférer les messages vocaux aux appels téléphoniques, contre seulement 1 % des 35-54 ans. Exit les messages écrits sans émotions et les appels stressants, les messages vocaux permettent de faire passer ses idées correctement sans devoir le faire sous pression. Avec eux, impossible d'être mal compris. Le seul côté négatif des messages vocaux ? Ils laissent libre courts aux monologues interminables de ceux qui peinent à organiser leurs idées.