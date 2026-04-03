Que signifie le fait d'apprécier l'humour noir, selon la psychologie ?

Les psychologues estiment que rire à des blagues sombres n'est pas donné à tout le monde.

Peut-on vraiment rire de tout ? Ceux qui répondent "oui" du tac au tac sont souvent des adeptes d'un type d'humour très particulier : l'humour noir. Bien qu'il soit souvent rempli de blagues sur des sujets habituellement dur comme le deuil, le divorce, la maladie ou d'autres parties sombres de l'humanité, il faut avouer que l'humour noir a véritablement trouvé son public. Jérémy Ferrari, considéré comme le maître en la matière, est actuellement l'un des humoristes les plus populaires de Français.

Selon les psychologues, apprécier l'humour sombre est un véritable trait de personnalité, qui donne de nombreux indices sur l'état d'esprit d'un individu. Ils insistent tout d'abord sur le fait qu'apprécier ce type d'humour ne colle pas toujours, voire presque jamais avec une personnalité réellement sombre. Au contraire, apprécier et parfois utiliser l'humour noir serait un moyen très efficace de gérer ses propres émotions négatives. Selon les experts en psychologie, l'humour noir permettrait de désamorcer les sujets angoissants et anxiogènes.

En plus de mieux gérer leurs émotions, les personnes qui reçoivent le mieux l'humour noir seraient par ailleurs dotées de "capacités cognitives" plus élevées que la moyenne. Ces dernières étant les capacités de notre cerveau à apprendre, penser, agir ou résoudre des problèmes quotidiens. "L'appréciation de l'humour noir se caractérise par une forte compréhension, une intelligence verbale et non verbale élevée, l'absence de troubles de l'humeur et une faible agressivité", explique une étude autrichienne publiée dans PubMed Central.

© Adobe Stock

Une étude britannique confirme également que l'attrait pour ce type d'humour peut aussi refléter "la créativité, la réflexion critique ou des stratégies d'adaptation". Côté statistiques, l'humour noir est plus souvent apprécié par les hommes, les jeunes adultes et "les personnes ayant une vision du monde plus critique ou non traditionnelle", explique également l'étude publiée en 2026.

Attention, alors que les études pourraient laisser croire que l'appréciation de l'humour noir est directement liée à un QI plus élevé, une nuance reste importante à mentionner. En effet, ce lien concerne surtout la compréhension, mais n'implique pas toujours la création de cynisme ou d'humour noir par les personnes qui en apprécient elles-mêmes.