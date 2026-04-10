Les RH l'assurent : c'est "l'erreur n°1" à éviter sur un CV

Trop de candidats font encore cette faute sur un CV, elle peut leur faire rater un recrutement.

Qu'ils soient chronologiques, colorés, débutants ou très fournis, les CV ont tous le même objectif : nous faire embaucher. Pour remplir au mieux cette mission, ils doivent être lisibles et clairs pour permettre aux recruteurs d'adhérer à notre profil et de donner une suite positive à notre candidature. Ils sont cependant soumis à une contrainte de taille : retenir l'attention du recruteur, mais sans lui faire perdre de temps.

C'est pour cette raison que le CV doit être organisé de manière précise pour que les informations essentielles soient visibles en un rien de temps. Interrogée sur le podcast Prends ta Place animé par Anthony Babkine, la coach en carrière et spécialiste du recrutement Karine Trouiller, alias Career Kueen sur les réseaux sociaux, a révélé la petite erreur commise par beaucoup de candidats, qui pourrait tout changer sur leur avenir. Selon elle, les premières informations reçues par le recruteur sont les plus importantes. Il faut donc les soigner particulièrement.

Elle conseille ainsi d'éviter d'occuper les trois premières lignes du CV avec votre nom et votre prénom écrits dans une police plus imposante que le reste des informations. Bien sûr, ces derniers doivent apparaître dans le document, mais ils doivent absolument "être précédés par le titre du poste visé et les trois plus grandes compétences en lien avec la position et que vous maîtrisez", indique la spécialiste. Le recruteur sait ainsi d'un coup d'œil pour quel poste vous candidatez, et si votre profil mérite de s'y attarder.

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"L'important est de faciliter les niveaux de lecture et de donner directement les informations principales pour être sûr d'être repéré, lu et évidemment retenu parmi de nombreuses candidatures", rappelle Karine Trouiller. Elle insiste sur l'importance de cette démarche pour les candidatures dans des entreprises de grande envergure, qui recrutent souvent pour plusieurs postes en même temps. Indiquer l'emploi visé en première ligne peut faire toute la différence !

La coach en carrière insiste également sur l'importance de se forger un profil complet sur le réseau social Linkedin. Et ce conseil ne concerne pas que les cadres, bien au contraire. "Un profil Linkedin veut dire que toutes les informations indiquées sur votre CV sont vérifiables concrètement, et qu'il n'y a pas de bla-bla", indique Karine Trouiller. Selon elle, faire apparaître un lien vers votre profil sur votre CV est toujours un plus apprécié.