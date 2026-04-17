Ainé, cadet ou benjamin : quels sont les effets de l'ordre de naissance sur la personnalité, selon la psychologie ?

Votre place dans la fratrie peut influencer votre caractère à l'âge adulte, selon les psychologues.

On ne choisit ni sa famille, ni sa place dans une fratrie. Et si la position que l'on occupe entouré de nos frères et sœurs est déterminée avant même notre naissance, cette dernière peut fortement influencer notre personnalité. Selon les psychologues, avoir un grand frère ou trois petites sœurs n'aura pas le même effet sur notre développement.

Responsable, autonome, rebelle, timide... Selon les experts, la personnalité que nous développons à l'âge adulte est en partie décidée par notre ordre de naissance. Déjà, au début des années 1930, le psychothérapeute Alfred Adler estimait que "les aînés ont tendance à être consciencieux et responsables".

De leur côté, "les cadets sont plus aventureux et charmants", tandis que "les enfants du milieu sont adaptables, mais fragiles". Une théorie validée par de nombreux spécialistes au cours des années, qui "recèle toujours une part de vérité", mais qui ne doit pas forcément être prise pour vérité générale, explique la psychologue et autrice américaine Catherine Carr. Alors, vous reconnaissez-vous dans l'une de ces descriptions ?

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Selon la spécialiste, la personnalité développée par l'enfant n'est pas uniquement le résultat de la place dans la fratrie. Elle résulte aussi de nombreux autres critères, comme l'âge ou la situation financière des parents au moment de l'éducation de chacun des enfants. "Un grand écart d'âge signifie que le plus jeune enfant sera élevé par des parents plus âgés et plus fatigués, qui auront peut-être moins de temps et d'argent, ou au contraire, plus", indique Catherine Carr.

Impossible de parler de l'évolution des parents sans évoquer l'expérience qu'ils ont acquise en élevant leur premier enfant ! Elle peut drastiquement faire changer leur point de vue sur certains sujets importants. Selon Catherine Carr, même s'ils grandissent dans la même famille, habitent la même maison et fréquentent les mêmes écoles, "deux frères et sœurs évoluent toujours dans des environnements différents."