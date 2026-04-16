Les personnes nées dans les années 60 ont développé une caractéristique qui a presque disparu aujourd'hui, selon la psychologie

Âgées d'une soixantaine d'années aujourd'hui, elles possèdent une compétence que les autres n'ont pas.

Les générations se suivent mais ne se ressemblent pas vraiment. Selon les psychologues, la génération née et élevée dans les années 60 aurait développé une compétence que les suivantes sont doucement en train de perdre. Acquise en dehors de l'éducation des parents, elle est apparue dans une période durant laquelle l'autonomie des enfants était plus valorisée qu'aujourd'hui.

Non habitués aux modèles d'éducation actuels, ces enfants passaient parfois plusieurs heures sans la surveillance d'un adulte, entourés uniquement d'autres enfants du même âge. Cette autonomie leur permettait d'apprendre à résoudre les conflits et les imprévus auxquels ils faisaient face et à prendre des décisions par eux-mêmes.

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Ce type d'environnement, également dépourvu d'accès à internet, a pu favoriser le développement de capacités d'adaptation, souvent associées une capacité étudiée par le psychiatre français Boris Cyrulnik : la résilience psychologique. Parfois forcés à être autonomes, les enfants apprenaient ainsi à gérer leurs émotions sans intervention immédiate d'un tiers plus expérimenté.

Cependant, l'expert rappelle que cette résilience vue comme une "force mentale" comporte aussi de nombreux côtés négatifs. En effet, certains psychologues soulignent que le fait d'avoir été peu accompagnés émotionnellement a pu déclencher une tendance à minimiser ou à refouler leurs émotions, qu'elles soient négatives ou même positives. Ce comportement peut tout de même avoir un impact sur leur bien-être à long terme.

Selon le psychiatre français Christophe André, les jeunes générations d'aujourd'hui ont ainsi développé une capacité opposée à celle de leurs aînés : la communication. Alors que leurs parents ont appris à "tenir" face aux frustrations, ces derniers ont appris à mieux identifier et exprimer leurs sentiments. Une forme de solidité différente...