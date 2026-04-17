Ces 3 diplômes universitaires vont devenir inutiles - ils seront bientôt remplacés par l'intelligence artificielle

Ces emplois vont être transformés par l'IA et certains diplômes deviendront obsolètes. Le vôtre est-il concerné ?

Le marché de l'emploi ne cesse de changer, en France comme ailleurs. Avec la diffusion massive de l'informatique puis d'internet il y a une cinquantaine d'années, de nombreux emplois avaient déjà été forcés d'évoluer. D'autres avaient émergé et créé de nouvelles opportunités pour les étudiants. Aujourd'hui, la démocratisation de l'intelligence artificielle, qui a déferlé sur le marché du travail comme un tsunami, force une nouvelle fois les travailleurs à se réinventer. En effet, de nombreux emplois risquent d'être remplacés par des ordinateurs et des programmes capables d'effectuer leurs tâches de manière automatique s'ils n'évoluent pas.

L'IA est déjà techniquement capable d'effectuer le travail de 12 % du marché du travail américain, soulignent ainsi le MIT et le laboratoire national d'études Oak Ridge. Un chiffre impressionnant, qui risque encore malheureusement d'augmenter. Ces dix prochaines années, une partie non négligeable de la population pourrait ainsi se retrouver sans emploi à cause de l'intelligence artificielle si elle ne change pas ses méthodes de travail. Trois types de diplômes universitaires sont particulièrement menacés par la démocratisation de l'IA dans les bureaux.

Le secteur de la comptabilité, comptant environ 7 000 nouveaux diplômés par an, fait partie des plus à risques. L'IA est déjà capable de calculer plus rapidement et plus précisément qu'un cerveau humain, prévient le laboratoire Oak Ridge. Plus largement, toutes les tâches de l'administration publique, mais aussi du secrétariat pourraient être remplacées par l'intelligence artificielle au cours de la décennie qui arrive. "La gestion des données et la planification des tâches ou des rendez-vous peuvent être effectuées par des systèmes automatisés", rappelle le MIT.

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Une autre étude américaine, menée par la Tufts University, a classé 784 métiers selon leur vulnérabilité réelle à l'IA, avec des projections de pertes d'emploi allant jusqu'à 57 %. Selon elle, les rédacteurs et les auteurs sont également en danger, suivis des développeurs informatiques, des designers de sites web et des éditeurs. Ces emplois ont tous des projection de perte d'emploi supérieurs à 50%.

Bien sûr, ces données n'impliquent pas obligatoirement la disparition complète de toutes ces branches. Les professionnels déjà en place devront tout de même s'adapter et acquérir de nouvelles compétences pour garder leur emploi et développer des compétences humaines irremplaçables.