Cette centenaire est formelle : le secret d'une longue vie se trouve dans la tête et voici ses conseils

Si vous souhaitez vivre vieux, ces conseils d'une centenaire sont peut-être bons à prendre.

Et si le secret d'une vie longue se trouvait dans notre tête ? Certaines personnes défient les statistiques et intriguent encore aujourd'hui les professionnels. C'est le cas de la Britannique Marjorie Hodnett Aylward, âgées de 112 ans, qui révèle son secret pour vivre plus longtemps.

Selon le magazine Daily Mail, son secret pour vivre longtemps ne repose pas sur des formules miracles, ni sur une alimentation précise. Ce qui se passe dans la tête est tout aussi important. Sa philosophie met l'accent sur le fait de vivre pleinement le présent, sans se laisser accabler par le passé, et "cultiver l'optimisme à chaque étape de sa vie".

"Regardez devant vous avec espoir et ne vous retournez jamais sur le passé avec regret", conseille-t-elle a tous ceux qui lui demandent conseil. "La vie est faite pour être vécue, et c'est à vous d'en profiter pleinement", ajoute-t-elle. Marjorie Hodnett Aylward conseille dans le même temps d'éviter au maximum de se concentrer sur l'avenir, qu'il soit positif ou négatif.

Marjorie Hodnett Aylward accorde également une grande importance à l'activité. Elle aime lire, écrire de la poésie, peindre et se tenir au courant de l'actualité. Elle se présente également comme une fervente supportrice de rugby, et soutient l'équipe des Chiefs basée à Exeter.

Selon les psychologues de l'université Complutense à Madrid, les centenaires ont également gardé un désir d'interagir très profond que cela soit avec leur famille, leurs amis ou leur entourage. Ce sont aussi des personnes "engagées", qui ont un but ou un objectif à atteindre chaque jour. La résilience - entendue comme la capacité à surmonter l'adversité - est également importante pour atteindre 100 ans. "Avec une vie aussi longue, les gens ont survécu à des situations très difficiles. Qu'il s'agisse d'épisodes historiques comme les guerres, de maladies, ou de la perte d'êtres chers."