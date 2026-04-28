Voici ce que signifie le fait de détester les araignées, selon la psychologie

Craindre les araignées, peu importe leur taille, en dit long sur votre personnalité.

Peu importe qu'elles soient minuscules ou impressionnantes, les araignées déclenchent toujours la même réaction désagréable chez vous. De près ou de loin, impossible de les regarder, et encore moins de les toucher, c'est plus fort que vous. Pourtant, ces petites bêtes sont loin d'être les monstres que l'on imagine. Selon les psychologues, la raison derrière cette réaction négative se trouve dans votre personnalité.

Si près de 40% de la population mondiale aurait la même réaction face à une araignée, cette dernière serait en nous depuis notre naissance, expliquent une étude allemande, autrichienne et suédoise. En effet, certains bébés présenteraient plus de signes de nervosité lorsqu'ils sont exposés à des images d'araignées que quand ils sont exposés à des images de fleurs. La peur des araignées serait ainsi liée à la "peur d'un monde inconnu", explique la psychologue clinicienne Evelyne Josse, interrogée par le Journal des Femmes.

Selon elle, cette peur tiendrait peut aussi trouver son origine dans une mauvaise expérience ou dangereuse avec les araignées, comme une piqûre par exemple. "L'environnement familial et l'apprentissage jouent également un rôle important dans la transmission des peurs", indique par ailleurs la psychologue. Un parent qui a peur des araignée peut ainsi facilement la transmettre à ses enfants à cause de son comportement méfiant.

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L'image transmise dans les films, les livres et le reste de la culture populaire n'épargne pas non plus les araignées. "Elles sont souvent géantes, méchantes ou dangereuses, dévorant les êtres humains…", explique la psychologue. Le manque de contrôle est également un déclencheur à de nombreuses réactions disproportionnées, dont celle face aux araignées. Ces dernières sont en effet vues commes des animaux rapides et imprévisibles, qui peuvent surgir de sous un meuble ou de derrière un rideau sans qu'on s'y attende, et ce de jour comme de nuit.

Selon la psychanalyse freudienne, l'araignée est parfois vue comme l'image de la mère que l'enfant redoute. La peur ressentie devant une araignée pourrait ainsi représenter le ressentiment refoulé pour le personnage de la mère. Vous reconnaissez-vous face à l'une de ces explications ?