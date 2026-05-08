Top 10 des métiers sans diplômes les mieux payés en France

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Les sites spécialisés Indeed et Hellowork ont identifié les 13 professions les mieux payées en France, et qui ne nécessitent pas de dipômes d'études supérieures particuliers. Attention, certains demandent tout de même des formations auprès de professionnels ou d'organismes agréés.
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Louise Cordier