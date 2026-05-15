Que signifie le fait de préférer envoyer des SMS plutôt qu'appeler, selon la psychologie ?

49 % des jeunes et une grande partie des Français ont ce trait de caractère. Voici pourquoi.

Avez-vous déjà essayé d'appeler un collègue ou un membre de votre famille pour finir directement sur leur boîte vocale, alors qu'il vous répond instantanément par SMS ? De plus en plus d'adultes font le choix conscient de ne jamais répondre à la sonnerie d'un appel, et encore plus lorsqu'ils ne connaissent pas la personne qui les appelle. Selon les psychologues, ce mécanisme illustre une personnalité très particulière.

Cette habitude toucherait 49 % des jeunes de 18 à 34 ans, selon un sondage britannique. Ils déclarent tous que les appels sont un exercice très désagréable pour eux. 23 % d'entre eux indiquent ainsi ne jamais répondre lorsque leur smartphone sonne. Mais alors, pourquoi certaines personnes préfèrent-elles converser par sms plutôt que par appel ? Selon le sondage, 56 % des jeunes s'attendent toujours à de mauvaises nouvelles lorsque leur téléphone se met soudainement à sonner. Les personnes qui préfèrent les SMS seraient ainsi touchées par une grande peur de l'imprévu.

Mais ce n'est pas la seule raison. Ceux qui privilégient l'envoi de messages sont souvent des "processeurs internes", qui souffrent de plus de stress social, indique une étude menée par la Monah University. Ils ont besoin de prendre du temps pour organiser leurs pensées avant de répondre, afin d'être plus précis et de bien choisir chacun de leurs mots. Et pour cela, les appels où les échanges sont spontanés et immédiats, ne sont pas idéaux. Les SMS sont ainsi bien plus confortables. Ce comportement les aide également à garder le contrôle sur une conversation en réfléchissant plus longuement à la tournure de chacune des phrases.

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Les conversations téléphoniques peuvent par ailleurs être émotionnellement fatigantes pour de nombreux interlocuteurs, car elles demandent une présence immédiate et une gestion des émotions en direct, souvent pendant de longues minutes. Ceux qui favorisent les échanges par écrit peuvent ainsi être des personnes plus émotives que la moyenne, qui ont besoin de plus de temps pour gérer leurs émotions avant de répondre à qui que ce soit, révèle une étude publié dans Sage Journals.

Plusieurs recherchent ont tout de même démontré l'effet négatif de ce genre de pratique. Une personne qui ne répond presque jamais au téléphone par stress ou peur risque de s'enfermer dans cet évitement, et ne jamais surmonter son inconfort.

De leur côté, les personnes plus solitaires auraient tendance à privilégier les appels en direct, pour recréer du lien, explique Sage Journals. Assez logiquement, les personnes les plus extraverties ont également moins de mal à passer ou recevoir des appels, car elles n'ont pas besoin de gérer leur stress avant de répondre à chaque question de leur interlocuteur.