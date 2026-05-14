Les RH sont formelles : ces 4 erreurs dans un mail professionnel peuvent vous coûter cher

Parmi les erreurs à éviter selon cet expert en recrutement, vous ne devriez plus jamais utiliser cette formulation au début des e-mails !

On oublie parfois son importance, mais la formule de politesse en début de mail peut coûter cher. Si elle est mal choisie ou sortie de son contexte, elle peut être mal reçue par votre employeur ou par le responsable du poste que vous visez. Dans ce cas, n'essayez pas de faire dans l'originalité, ni d'inventer un lien inexistant avec votre interlocuteur. Il vaut toujours mieux respecter quelques règles toutes simples.

Ainsi, oubliez directement la formulation "cher/chère..." lorsque vous vous adressez à un supérieur hiérarchique ou à un inconnu. Ces petits mots impliquent qu'une relation de proximité et parfois de familiarité relie les deux personnes qui se parlent, ce qui est rarement le cas dans une entreprise. Ainsi, même si elle peut parfois sembler simple, la formulation "madame/monsieur" peut souvent être à privilégier, recommande Christian Malécot, formateur et consultant associé au cabinet spécialisé Axessio. Si vous souhaitez personnaliser un peu plus votre salutation, vous pouvez utiliser le nom et parfois le prénom du destinataire du mail. Avant de s'adresser par son prénom, assurez-vous qu'il ne sera pas mal à l'aise avec votre démarche.

Fautes d'orthographe, phrases trop longues, mauvais destinataire... Les erreurs à éviter absolument dans les mails professionnels sont nombreuses. Parmi elles, le spécialiste du recrutement cite la longueur des paragraphes. "Les lignes trop longues fatiguent l'œil. Il faut penser à aérer son message : sauter des lignes et écrire des phrases courtes pour le rendre plus lisible", explique Christian Malécot dans un entretien avec Cadremploi. Le saviez-vous ? Vous pouvez configurer la longueur des lignes de vos mails directement sur votre ordinateur. Ne dépassez pas entre 50 et 60 signes de préférence, conseille l'expert.

© Adobe Stock

Nombreux sont ceux qui font une autre erreur à la fin de leurs mails. La formule de politesse finale conclut en effet votre message et doit être choisie avec autant de soin que le reste. Si "cordialement" est une formule très populaire, elle peut parfois paraître un peu sèche et déplaire aux professionnels. Pour vous démarquer et laisser une dernière impression à votre employeur ou à un recruteur, préférez alors "Bien à vous", "au plaisir/dans l'attente d'en discuter de vive voix avec vous" ou encore "dans l'attente de recevoir votre réponse".

La signature de votre mail doit également impérativement être soignée, rappelle le spécialiste du recrutement. N'oubliez pas d'y rappeler votre nom en entier, et votre numéro de téléphone. Il serait dommage de rater un emploi potentiel car vous avez l'air injoignable...