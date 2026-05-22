Que signifie le fait de toujours perdre ses clés, selon la psychologie ?

Selon les psychologues, ceux qui perdent leurs clés ou leur téléphone régulièrement ont un caractère bien particulier.

Elles ne sont jamais là quand on a besoin d'elles. Même lorsque l'on est persuadé qu'elles sont restées bien rangées dans notre sac ou dans nos poches, les clés finissent toujours par disparaître. Égarer son trousseau dans sa voiture, oublier dans quelle poche de veste on l'a glissé, être incapable de le retrouver alors que l'on est déjà en retard... tous ces comportements qui résonnent beaucoup trop avec les expériences de certains sont une illustration de la personnalité de nombreux individus.

"Où sont passées mes clés ?" Selon une enquête Ipsos relayée par Le Parisien, les Français passent jusqu'à 2 h 30 tous les mois à tenter de retrouver leurs clés et le reste des petits objets du quotidien faciles à égarer. Selon les psychologues, cette mauvaise habitude n'est absolument pas inquiétante. Ce comportement est même presque normal.

Ne jamais trouver ses clés illustre en premier lieu un manque de routine quotidienne, selon les psychologues. De nombreuses études ont en effet prouvé que les personnes qui n'ont pas d'endroit fixe pour ranger leurs trousseaux les perdent beaucoup plus que les autres. Pour remédier à ce petit problème d'organisation, les psychologues recommandent de mettre en place des "rituels d'entrée" chez soi. Finalement, ce n'est pas pour rien que la plupart des foyers disposent d'un vide-poche juste à côté de leur porte. Il leur permet de toujours mettre leurs affaires au même endroit, même si elles sont un peu en désordre.

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Selon plusieurs experts, dont le pychiatre suisse Carl Gustav Jung, les clés sont aussi un symbole important pour l'inconscient. Elles peuvent par exemple être assimilées à un sentiment de contrôle ou de sécurité. Perdre souvent ses trousseaux peut ainsi être interprété comme un sentiment d'être débordé ou une difficulté à "garder le contrôle" de son quotidien.

La perte répétitive des clés est une habitude très étudiée par les psychologues car il s'agit de l'un des oublis les plus fréquents du quotidien. Selon Daniel Schacter, psychologue, explique que la perte des clés peut aussi être une illustration assez commune de la surcharge et de la fatigue. Ce type d'oubli est donc un "échec d'attention" mais pas un "vrai problème".

Selon le psychologue, le corps fonctionne beaucoup en "pilote automatique" lorsque nous rentrons chez nous en étant préoccupé par notre travail, par exemple. Nous posons alors nos clés n'importe où sans enregistrer consciemment l'information. Quelques minutes plus tard, impossible de se rappeler où elles sont.

Pour contourner le problème, il existe une solution toute simple : la verbalisation. Dire à haute voix ou nous posons nos clés, notre portefeuille ou notre smartphone oblige notre cerveau à se concentrer et à retenir l'information.