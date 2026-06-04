Voici pourquoi certaines personnes conservent tous les souvenirs de leurs enfants, selon la psychologie

Ne pas réussir à se séparer des dessins, cahiers, jouets ou vêtements de ses enfants est un vrai signe sur la personnalité.

Nombre de Français possèdent chez eux une boîte remplie des dessins, des cadeaux ou encore des photos de leurs enfants. Parfois, ils ont même gardé avec eux une boîte remplie des vestiges de leur propre enfance. Impossibles à jeter, ces derniers ont acquis une valeur sentimentale incomparable avec le temps.

Bien que ce comportement puisse paraître anodin, il a une grande signification. Selon la psychologie, les personnes attachées aux souvenirs matériels ont tout d'abord une meilleure mémoire que les autres. Les anciennes photos de classe, les dessins d'enfants ou encore les flacons de parfums jouent un rôle important dans la préservation de la mémoire. Les souvenirs humains immatériels ne restent pas figés dans le temps : ils sont constamment reconstruits à partir de stimuli et d'associations. Un dessin conservé pendant plusieurs dizaines d'années peut, lui, faire ressurgir des détails que l'on croyait avoir oubliés, comme l'odeur d'une pièce ou une conversation.

Le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi et le sociologue Eugene Rochberg-Halton, de l'Université de Chicago, ont, de leur côté, étudié quels objets avaient le plus de valeur dans les foyers. Selon eux, les biens les plus précieux ne sont presque jamais les plus chers, ni les plus récents, bien au contraire. Photographies de famille, jouets anciens, cadeaux faits à la main... "Les plus importants sont toujours ceux qui sont liés à des souvenirs personnels et à des attachements affectifs", expliquent-ils.

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Les deux psychologues ajoutent que de nombreuses personnes construisent leur identité à travers des objets, plus qu'avec des expériences vécues. "Ces souvenirs matériels contribuent à préserver des moments importants et à maintenir vivant le sentiment de continuité dans leur propre histoire", indiquent-ils.

Alors que l'on pensait jusqu'ici que le sentiment de nostalgie était toujours lié à la tristesse ou au regret, une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a démontré que la nostalgie peut avoir des effets positifs sur le bien-être émotionnel et la santé mentale. "Rouvrir une boîte à souvenirs ne signifie pas que l'on est rester figé dans le passé, mais plutôt que l'on renoue avec des expériences qui procurent sécurité et sentiment d'appartenance", concluent les chercheurs. Attention, les chercheurs soulignent tout de même le fait que cette nostalgie doit être ponctuelle pour avoir des effets positifs. Si elle est vécue de manière constante et quotidienne, elle peut illustrer un mal-être plus profond.