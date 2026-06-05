Mieux que le niveau d'études ou le milieu familial : les personnes qui ont fait cela pendant leur enfance réussissent mieux que les autres

Ce passe-temps pendant l'enfance est le meilleur indicateur de réussite.

Alors que les sociologues s'accordaient jusqu'ici à dire que le niveau d'études, l'emploi des parents ou encore le lieu de résidence étaient des aspects déterminants pour la future réussite d'un enfant, des psychologues et neurologues ont découvert que ce ne sont pas les seuls piliers.

Un autre aspect de l'enfance, que certains considèrent comme un simple passe-temps, aurait tout autant d'impact. Selon les psychologues, ce n'est pas le loisir en lui-même, mais "ce qu'il développe chez l'enfant", qui compterait autant que les études. Plusieurs études américaines ont montré que les enfants et les adolescents ayant de meilleures relations sociales et moins de problèmes de santé mentale et une meilleure satisfaction globale de leur situation professionnelle avait pratiqué le même type d'exercices pendant l'enfance : des sports collectifs et des activités sociales.

"L'association entre les loisirs collectifs et la réussite est significative, même après la prise en compte du milieu familial et du niveau d'éducation", assurent les psychologues. Selon les spécialistes, les activités de groupe pratiquées dès le plus jeune âge aident à développer l'empathie, la confiance en soi, le contrôle des impulsions mais aussi la tolérance à la déception ainsi que la coopération. De nombreuses qualités indispensables dans le monde professionnel et personnel.

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"Ces compétences ne se développent pas aussi efficacement dans le cadre d'une pratique individuelle ou de matières académiques, car le retour d'information est individuel et immédiat", expliquent les neurologues de l'université américaine. "Le groupe apprend que ses propres performances ont un impact sur les autres. C'est l'essence même de la responsabilité sociale."

Et il n'y a pas que les sports collectifs, la pratique de la musique, en particulier dans un groupe ou une chorale, peut elle aussi développer ces compétences chez les enfants. Résolution des problèmes, flexibilité, attention, prise de décision... La pratique de la musique pendant l'enfance stimule la zone du cerveau responsable de nombreuses qualités recherchées chez les adultes. Certaines études démontrent même que les enfants qui participent à des activités musicales ont de meilleures compétences en lecture et en écriture. Ainsi, peu importe l'activité, l'important reste donc de pratiquer une activité collective.