C'est la durée idéale des vacances, voici le nombre surprenant de jours à poser pour bien se reposer

Des chercheurs ont donné la durée idéale des vacances.

Partir loin et longtemps pour recharger les batteries, c'est le rêve de nombreux Français, surtout quand la routine quotidienne et le travail finissent par prendre le pas sur un repos nécessaire et bien mérité. Mais quelle est la durée idéale des vacances pour vraiment en profiter sans se sentir débordé ou perdu à votre retour ? Il semble que la réponse soit plus nuancée qu'on pourrait le penser et que de longues vacances ne soient pas si bénéfiques que cela.

Alors que de nombreux Français planifient une longue coupure l'été, principalement au mois d'août, les dernières recherches ont de quoi faire réfléchir sur les bienfaits de ce fameux break estival, qui avoisinne très souvent les trois semaines de congés. Selon une chercheuse, il est difficile de déterminer une durée optimale pour les vacances car chacun se détend différemment. Cependant, cette recherche suggère que rester trop longtemps peut rendre le retour à la routine quotidienne plus difficile, alors que des vacances trop courtes ne permettent pas de décompresser complètement.

Les recherches indiquent qu'après une certaine période, l'effet bénéfique des vacances commence à diminuer. En effet, une étude publiée dans le Journal of Happiness Studies a démontré en 2022 que le bien-être des voyageurs atteint son maximum autour du huitième jour avant de retomber à des niveaux normaux une semaine après le retour au travail, même après des vacances prolongées de trois semaines ou plus.

Prendre plusieurs petites pauses au lieu d'une longue période est une stratégie que certains experts recommandent. Cela permet de maintenir un niveau de bien-être élevé tout au long de l'année sans se sentir submergé par le retour au travail. En effet, la fréquence des vacances semble davantage avoir un impact positif sur le bonheur et le bien-être général que la durée des congés.

Pour ceux qui travaillent en semaine, une semaine de vacances est ainsi souvent idéale. Elle correspond à un cycle complet de travail et offre suffisamment de temps pour se reposer sans perturber les habitudes de sommeil ou de vie quotidienne. De plus, selon Susan Whitbourne, professeure émérite citée par le Washington Post, prendre trois ou quatre jours seulement peut s'avérer trop précipité et stressant, tandis que sept jours offrent un équilibre parfait entre détente et temps pour se préparer au retour.

Utiliser stratégiquement ses jours de congés en les alignant avec les jours fériés peut maximiser le temps passé en vacances sans se sentir débordé au retour. Une semaine, soit 7 à 8 jours, semble être ainsi le compromis idéal pour la plupart des travailleurs. Ce temps permet non seulement une déconnexion suffisante mais aussi une réadaptation facile à la routine habituelle sans le stress d'un retour précipité. Les bienfaits d'une telle pause sont clairs : mieux vaut des vacances courtes et régulières que de longues absences qui pourraient nuire à votre équilibre professionnel et personnel. Planifiez donc vos jours de repos en pensant à recharger vos batteries, mais aussi à ne pas trop perturber votre rythme de vie.