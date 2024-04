Ce célèbre soda a changé sa recette, il contient deux fois moins de sucre que les autres

Cette boisson a changé de composition ces derniers mois.

50 litres par an et par personne, c'est la consommation moyenne de sodas en France selon des chiffres de l'Inserm datant de 2019. Si l'instauration de la taxe soda en 2018 a eu un effet sur les prix de ces boissons sucrées, les Français restent donc particulièrement friands de ces boissons, le plus souvent gazeuses, et ce en dépit des avertissements sur la santé, à commencer par les risques d'obésite ou de diabète.

Le taux de sucre de ces boissons est particulièrement ciblé par les autorités sanitaires. Si les marques ont axé leur plan de communication sur les produits sans sucre (Light ou dites "Zéro"), les sodas classiques aux recettes historiques restent tout de même les plus vendues. Pour contrer la hausse des taxes et tenter de conserver leurs parts de marché, certaines marques ont changé la composition de leurs sodas ces derniers mois.

En scrutant les étiquettes dans les rayons, les consommateurs friands de sodas pourront ainsi voir de grandes différences entre des produits a priori similaires. C'est le cas d'une boisson bien connue au cola, la catégorie qui domine le marché du soda en France. Elle qui contenait 36 grammes de sucre dans une simple canette de 33cl n'en affiche désormais plus que 15 grammes, soit plus de deux fois moins qu'auparavant. La raison ? Un changement de recette présenté comme "validé par les consommateurs".

Cette marque, c'est Pepsi, le rival historique de Coca-Cola. Ce dernier reste de loin le numéro 1 en France. Pour l'inquiéter davantage, la marque Pepsi a changé sa gamme en 2023, le "Pepsi Max" moins sucré servant de base à la nouvelle recette et accompagné par la nouvelle appellation "Pepsi Zéro Sucres", sans sucre. Avec cette nouvelle recette, le Pepsi dit classique contient deux fois moins de sucre que le Red Bull Cola, le Breizh-Cola, et près de deux fois et demi moins que le Coca-Cola ou le Freeway Cola connu des clients de Lidl.

A noter tout de même qu'une autre marque a fait ce même choix, Dr Pepper dont le taux de sucre a baissé de 32% pour être désormais à 22 grammes de sucre par canette. 22 grammes de sucre, cela reste tout de même près de 4 carrés de sucre dans une seule boisson et proche de la quantité totale de sucre recommandée dans une journée : 25 grammes.

Attention, qui dit moins de sucre et changement de recette dit aussi possible ajout d'autres produits. Pepsi comme Dr Pepper font ainsi appel à des produits de synthèse, les fameux édulcorants. Le Pepsi vendu en France comme son rival contiennent ainsi de la sucralose (E955) et de l'acésulfame K (E950), deux édulcorants qui font encore l'objets d'études médicales sur de possibles effets sur la santé. L'INSERM a ainsi déjà alerté sur la consommation d'édulcorants, jugeant qu'elle pouvait être "associée à une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, et plus précisément de maladies cérébrovasculaires".