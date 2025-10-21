Les boucles d'oreilles sont un vrai nid à microbes : à quelle fréquence faut-il absolument nettoyer ses bijoux ?

Les spécialistes sont formels, cet accessoire que l'on porte presque tous les jours est encore plus sale que les autres.

Des bagues de famille, des bracelets précieux, ou tout simplement des colliers à la grande valeur sentimentale… Il existe certains bijoux que l'on aime tellement que l'on ne les enlève jamais. Portés pendant que l'on fait la cuisine, sous la douche, dans les transports en commun et même aux toilettes, ces derniers finissent par accumuler beaucoup trop de saleté, et demandent à être nettoyés d'urgence.

Portés quasi quotidiennement, ils finissent même par devenir de véritables nids à bactéries. L'un d'eux, apprécié par les hommes comme par les femmes, l'est tout spécialement puisqu'il est encore plus exposé à la saleté. Bien qu'il n'ait pas non plus besoin d'être désinfecté tous les jours, ce bijou est constamment en contact avec des peaux mortes, de la transpiration ou encore des résidus de shampooing. Parfois ornées de diamants, parfois métallisées, parfois puces, parfois créoles, il s'agit évidemment de nos boucles d'oreilles.

Selon une étude américaine publiée en septembre 2023 dans la revue Frontiers in Microbiology, les oreilles et plus particulièrement l'arrière des oreilles seraient la zone la plus sale du corps. Pour les scientifiques, les oreilles sont des environnements plus propices à la prolifération des microbes. Un peu comme le nombril, on oublie trop souvent de les nettoyer pendant la douche. Situées pile à cet endroit, les boucles d'oreilles sont donc particulièrement à risque. Quelques conseils permettent toutefois de limiter les risques selon les experts.

© New Africa-AdobeStock

Pour éviter toute infection, les spécialistes conseillent ainsi de les nettoyer toutes les une à deux semaines. Selon le site internet de la bijouterie Nébuleuse, on apprend qu'il faut commencer par s'assurer que les bijoux à laver sont bien en acier inoxydable, pour ne pas risquer de les rouiller. Mais, peu importe leur composition, il ne faut jamais utiliser de produits pour nettoyer le corps, comme le savon.

Pour éviter tout dépôt ou trace involontaire, les bijoutiers recommandent plutôt de privilégier un coton-tige imbibé d'alcool à 90 degrés. Cela permet de bien désinfecter votre boucle tout en douceur. Sur sa chaîne YouTube, la joaillerie bordelaise 57 Facettes recommande également de désinfecter un piercing d'oreille grâce à un produit type solution saline stérile. En plus d'éliminer la saleté, ce traitement rendra leur brillance à toutes vos boucles d'oreilles.