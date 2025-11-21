On l'oublie trop souvent, or cette boisson d'hiver est l'une des meilleures - elle stimule la concentration et la mémoire

Cette boisson très réconfortante en hiver regorge de bienfaits. Nous l'adorions tous quand nous étions petits.

Sur les thermomètres, avec l'automne désormais bien installé, le mercure peine de plus en plus à grimper le matin et descend très vite en fin d'après-midi. Café, thé, infusions... Les boissons chaudes sont souvent le seul moyen de se réchauffer lorsque les températures dégringolent.

L'un de ces breuvages est d'ailleurs extrêmement bon pour la santé, mais malheureusement, ce n'est pas le plus populaire. En plus d'être savoureuse, cette boisson est une véritable source de nutriments. Sa particularité ? Être bénéfique pour notre mémoire et pour notre concentration. La consommation régulière de cette boisson peut également aider à abaisser la tension artérielle, à réduire le risque de maladie cardiaque et à améliorer la circulation du sang.

Idéale pour un après-midi de repos au coin du feu ou après une virée shopping, elle peut même être recouverte d'une couche de chantilly, ou encore de quelques guimauves. Vous l'avez bien compris, le chocolat chaud est très bon pour la santé. C'est en fait le cacao que l'on ajoute au lait qui a des effets bénéfiques sur le corps. Plein d'antioxydants et de vitamines, ce dernier a aussi la capacité de ralentir le vieillissement de la peau et de renforcer l'immunité. Que du positif !

En résumé, boire deux tasses de chocolat chaud par jour n'a que des bienfaits, alors faites-vous plaisir ! En revanche, il est important de noter que ces effets sont bien moins notables si l'on consomme une boisson industrielle. Il est évidemment plus conseillé de consommer de l'eau chaude dans laquelle du "vrai" cacao aurait été dissous. Même chose évidemment pour l'apport de sucre, à limiter bien entendu dans votre boisson chaude.

Et pour ceux qui ne sont pas fans de chocolat chaud, pas d'inquiétude. Le thé à lui aussi de nombreux bienfaits. Trois tasses par jours diminuent en effet le risque d'AVC de 14 % ! Différent du café, le thé est également un bon stimulant, mais il excite moins et est donc moins susceptible de vous garder éveillé toute la nuit. Une étude japonaise réalisée en 2006 a par ailleurs révélé que le thé réduit le risque de diabète de 42 % chez les hommes. Alors, que boirez-vous au petit déjeuner demain matin ?