Les psychologues sont formels, les couples heureux ont ces 3 points en commun

Si votre couple s'appuie sur ces trois piliers fondamentaux, vous pouvez être sûrs qu'il est fait pour durer.

"Il ne suffit pas de s'aimer pour rester ensemble sur le long terme, encore faut-il se donner les moyens de construire une relation." En 2003, l'écrivain français Jacques Salomé donnait sa définition d'un couple qui dure dans son livre Vivre avec les miens. Comme de nombreux psychologues, il pense que le sentiment d'amour n'est pas suffisant pour qu'un couple résiste à l'épreuve du temps.

Selon l'auteur et les spécialistes, d'autres facteurs doivent impérativement être réunis pour s'assurer qu'une relation n'est pas vouée à l'échec. Interrogée par la radio catalane Rac 1, la psychologue Elena Puig Guitart a listé quelques-uns de ces piliers fondamentaux. Selon elle, ils sont au nombre de trois.

Et alors qu'il n'est pas rare d'entendre parler du pardon et de la communication, Elena Puig Guitart cite les valeurs comme premier fondement d'un couple stable. Selon elle, il faut s'assurer d'avoir les mêmes valeurs que son potentiel partenaire avant même d'imaginer un rapprochement sérieux. "Nous devons parler et découvrir quelles sont les valeurs de notre partenaire au-delà des valeurs universelles", explique-t-elle. "La fidélité en fait partie, tout comme le respect, et bien d'autres. Nous devons savoir comment pense l'autre personne et nous éviterons les malentendus".

Elle insiste ensuite sur un aspect auquel peu de personnes pensent lorsqu'elles entament une relation sérieuse. Pourtant, des besoins matériels divergents sont à l'origine de l'échec de nombreux couples. "Vivre dans une ville ou un village, comment je veux éduquer mes enfants, où je mettrai mes priorités financières…", font partie des besoins que deux personnes devraient partager avant d'imaginer une vie ensemble, selon la psychologue.

Selon elle, les désirs sont le troisième et dernier facteur à vérifier avant de s'engager dans une relation. "Ce sont les besoins les plus immatériels. C'est tout ce que j'aimerais faire, qui me passionne", souligne Elena Puig Guitart. "Parfois, les souhaits de l'un impliquent des renoncements de l'autre qui, s'ils ne sont pas acceptés, finissent par se transformer en reproches." C'est d'ailleurs pour cette raison que la plupart des psychologues soulèvent également l'importance de la communication. Les deux parties prenantes d'un couple doivent être sur la même longueur d'ondes quand elles envisagent le futur !