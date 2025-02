Cette astuce réduit le stress de 70 % - elle permet de s'endormir en seulement 6 minutes

Les pensées négatives nous gardent trop souvent éveillés. Plusieurs spécialistes ont identifié une activité très rapide qui permet de réduire le stress de 70 %.

Pression au travail, relations familiales tendues, conflits en tout genre… À l'heure du coucher, les mauvaises expériences de la journée remontent souvent. Il nous arrive d'ailleurs fréquemment de les ruminer et de peiner à trouver le sommeil. Pour éviter de trop y penser, nous avons pris l'habitude de nous divertir dans quelques épisodes d'une série ou de regarder un film.

Pourtant, les spécialistes rappellent depuis longtemps que la lumière bleue des écrans éveille le cerveau au lieu de l'endormir. Ils recommandent plutôt de se plonger dans un bon livre si l'on veut oublier les problèmes du quotidien. On le sait depuis longtemps, la lecture peut réduire le stress et favoriser la relaxation.

Partant de ce constat, les spécialistes de l'université de Sussex au Royaume-Uni ont cherché à savoir au bout de combien de temps cette activité pouvait réellement agir sur l'anxiété et aider à s'endormir.

Leur découverte est plutôt étonnante : le niveau de stress chuterait de presque 70 % au bout de seulement six minutes de lecture ! Selon les données récoltées, le cerveau n'a pas besoin de plus de temps pour se concentrer sur le texte et oublier la plupart des pensées anxieuses. Plus calme et relaxé, l'esprit se retrouve dans une situation propice à l'endormissement. Cependant, pour plus d'efficacité, les chercheurs recommandent de lire jusqu'à ce que vous ayez réellement sommeil. Essayez de ne pas vous préoccuper de l'heure qui tourne, car vous risquez de rajouter du stress à votre cerveau, ce qui serait contreproductif.

Et la réduction du stress n'est pas le seul bienfait de la lecture. Cette dernière développe aussi la culture générale, la concentration ainsi que les capacités d'analyse. Mais ce n'est pas tout. Une étude américano-canadienne a également prouvé qu'à travers cette activité, le lecteur développe son empathie. En explorant les pensées et les émotions des personnages, le lecteur active ses "neurones miroirs", qui sont les mêmes zones du cerveau que lorsqu'il observe et ressent les émotions de son entourage en situation réelle. Lire, en particulier des œuvres de fiction, permet donc de "s'entraîner" à la compréhension des sentiments d'autrui.

Enfin, la lecture et la musique aident à combattre la maladie d'Alzheimer. Tout comme le corps a besoin de sport pour rester en forme, le cerveau a besoin d'être continuellement éveillé pour rester en bonne santé. Bien que la lecture ne soit pas un remède contre cette maladie qui touche 900 000 personnes en France selon l'Institut Pasteur, elle permet de stimuler le malade en travaillant sa mémoire et sa concentration en continu.