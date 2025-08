Parler tout seul peut être embarrassant, pourtant les gens qui le font ont un avantage sur les autres

Se parler à soi-même n'est pas si étrange qu'il n'y paraît. Les psychologues y voient même un signe positif.

Se surprendre en train de parler tout seul quand on fait ses courses ou le ménage peut parfois être un peu gênant, voire humiliant. Pourtant, c'est une habitude assez fréquente qui serait adoptée par plus de la moitié des adultes.

Assez étudié en psychologie, ce comportement que l'on appelle aussi le "monologue intérieur" n'a rien de dangereux et n'illustre aucun problème psychologique, bien au contraire. En réalité, il est plutôt le signe d'un mental assez équilibré et même, d'une intelligence au-dessus de la moyenne.

Se parler à soi-même lorsque personne ne nous écoute permet avant tout d'améliorer sa concentration. Au lieu de penser à autre chose quand on fait sa comptabilité par exemple, on verbalise les calculs en cours. Cela réduit les marges d'erreur et augmente l'efficacité. C'est le même principe lorsque l'on cherche un objet que l'on a perdu. Dire le nom de sa cible à voix haute active des images visuelles dans notre tête. "L'idée est de garder à l'esprit son apparence visuelle lors de la recherche", explique Gary Lupyan, professeur de psychologie à l'Université du Wisconsin-Madison, dans le magazine américain Time.

Le monologue intérieur peut aussi devenir un outil très efficace pour l'organisation d'une journée de travail. Lorsque l'on se sent dépassé par les tâches que l'on nous a assignées, le langage à haute voix aide à ordonner logiquement son cerveau. Tant qu'elle ne dérange pas les collègues des bureaux qui nous entourent, cette habitude minimise une fois de plus le risque d'erreurs ou d'oublis.

Se parler à soi-même permet enfin de booster sa confiance en soi. À travers des phrases simples, mais positives comme "tu peux le faire", "reste calme" ou "tout va très bien", nous suggérons à notre cerveau qu'il est dans de bonnes dispositions. C'est d'ailleurs sur ce constat que se base la très célèbre méthode Coué qui considère que toute idée gravée dans notre esprit peut devenir une réalité (dans l'ordre du possible évidemment). Se répéter "tout va bien se passer" avant une réunion peut donc avoir un effet très bénéfique sur votre performance lors de votre présentation.