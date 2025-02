Il y a une durée précise pour séduire lors d'un premier rendez-vous : si vous ratez ce moment, il est déjà trop tard

Un institut de sondage américain a identifié le moment exact auquel une personne sait si elle vous reverra ou non.

Lors d'un premier rendez-vous galant, l'expression "faire bonne impression" prend tout son sens. Des vêtements au parfum, en passant par la coiffure et le lieu de rendez-vous, rien ne doit être laissé au hasard pour charmer la personne qui nous a tapé dans l'œil.

Selon une étude américaine menée par l'agence de sondage One Poll, 44 % des personnes estiment que l'apparence physique est importante, tandis que les bonnes manières sont un critère pour 51 % de la population. La personnalité et les compétences conversationnelles sont valorisées par 48 % des personnes interrogées.

Mais, ce n'est pas parce que les conversations s'étendent sur plusieurs heures que vous aurez plus de chances de faire vos preuves. Selon cette même enquête, le succès d'un "rencard" se jouerait en fait dans les toutes premières minutes qui suivent la rencontre. N'attendez pas le dessert pour user de vos charmes, car, en moyenne, une personne n'a besoin que de 19 minutes exactement pour savoir si elle souhaite vous revoir ou non. Oui, c'est précis même si on imagine qu'il s'agit évidemment d'une moyenne...

© Adobe stock

Parmi les sujets qui pourraient repousser votre potentiel partenaire, les valeurs sont citées par plus de la moitié des sondés. L'enquête a par exemple révélé que 82 % des personnes interrogées pensent qu'il est important d'avoir un partenaire respectueux de l'environnement. 53 % des répondants seraient par ailleurs heurtés par quelqu'un qui évoquerait le sexe lors d'un premier rendez-vous. La religion et les ex-relations sont également des sujets tabous lors d'un premier rendez-vous.

Selon une seconde enquête réalisée en France au cours de l'année 2024, d'autres critères entrent en considération lors d'un rendez-vous amoureux. Le premier n'est autre que le sens de l'humour. Il est même identifié comme le pilier principal d'une relation pour 88 % des répondants.

En plus de l'aspect physique et de la sensibilité aux causes environnementales, l'étude réalisée par le site de rencontres Meetic soulève que 75 % des célibataires recherchent quelqu'un qui ne plaira pas qu'à eux, mais aussi à leur famille... De là à parler longuement de sa maman ou de son futur potentiel beau-père au premier rendez-vous, il y a tout de même une certaine limite à ne sans doute pas franchir.