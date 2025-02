Ce coach l'affirme, ces trois comportements prouvent que votre patron ne vous fait pas confiance

Si vous identifiez un ou plusieurs de ces 3 comportements plus ou moins subtils chez votre patron, vous pouvez être sûr qu'il ne vous fait pas confiance.

Avoir un environnement de travail sain est absolument indispensable pour s'épanouir dans son métier. Cet aspect n'est pas bénéfique que pour les employés. Il a été prouvé à plusieurs reprises qu'une ambiance positive au bureau permet d'augmenter la productivité des salariés et donc, sur le long terme, le chiffre d'affaires de l'entreprise.

Pourtant, une étude réalisée par l'université d'Harvard révèle qu'il reste encore du chemin à accomplir pour instaurer un climat calme et encourageant dans les bureaux ou les usines. 57 % des employés interrogés après une démission ont d'ailleurs déclaré qu'ils avaient pris cette décision à cause d'un mauvais dirigeant. Attentes irréalistes, autoritarisme, absence totale de remise en question… Les critères pour être vu comme un supérieur toxique selon eux sont nombreux. Parmi eux, un aspect revient particulièrement souvent : le manque de confiance.

Mais alors, comment identifier un supérieur qui refuse de vous faire confiance ? Selon, Imran Datoo, coach en leadership britannique, le point à observer en premier reste le contrôle excessif des tâches. S'il reste sans cesse derrière vous et que vous êtes stressé à chaque fois qu'il entre dans votre bureau, il est probable que votre chef ne vous fasse pas confiance. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le spécialiste explique : "Un examen constant et critique est souvent le reflet d'un manque de confiance. Paradoxalement, ce comportement peut pousser l'employé à commettre plus d'erreurs, créant ainsi une prophétie auto-réalisatrice."

© Adobe Stock

Si vous êtes toujours le dernier à être informé des changements majeurs de votre entreprise, vous pouvez aussi estimer que votre employeur ne vous fait pas confiance. "Si cela arrive une seule fois, vous pouvez estimer que ce n'est qu'une erreur", explique le coach. "Mais si vous devez constamment supplier pour que l'on vous distille la moindre information sensible, considérez que l'on ne vous fait pas confiance".

En dernier, le coach professionnel identifie le manque de reconnaissance comme signe d'une confiance minime. "Si vous voyez que votre contribution à un travail est toujours minimisée et que les autres sont félicités, je vous conseille d'avoir une conversation avec votre chef". Récemment, Imran Datoo a également expliqué que si vous souhaitez savoir si votre supérieur vous fait confiance, vous pouvez simplement analyser votre évolution dans son entreprise. Si chacune de vos demandes de promotions ont été refusées et que l'on peine à vous donner des responsabilités, la réponse est malheureusement évidente...

Pour rétablir le dialogue avec votre supérieur hiérarchique, plusieurs solutions sont possibles. Vous pouvez tout d'abord relever tous les mails et messages où ce dernier vous a ignoré afin d'avoir une trace écrite à fournir en cas de besoin. Vous pouvez par ailleurs demander à vos collègues de vous inclure plus souvent dans les travaux d'équipe, cela vous permettra de faire vos preuves et de vous faire remarquer de manière positive. Enfin, réclamer des points réguliers avec votre chef vous permettra de lui prouver que vous êtes efficace et que vous savez faire le métier pour lequel il vous a embauché.