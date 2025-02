Personne ne doit les ignorer, ces 5 signes montrent qu'un couple est au bord du divorce

Les séparations n'arrivent pas du jour au lendemain sans prévenir. Les psychologues ont identifié cinq signes qui alertent qu'un mariage est en difficulté.

L'amour dure trois ans, ou plutôt 7, selon les versions. Peu importe les croyances de chacun, au fil du temps et des événements, les sentiments qui lient deux personnes peuvent malheureusement s'estomper. En revanche, il est presque impossible qu'une relation prenne fin soudainement, sans aucun signe avant-coureur.

Les psychologues de la famille, habitués à accompagner des couples en conflit ou en instance de divorce, disent souvent que cinq de ces indices devraient alerter n'importe qui. Interrogée par le Huffpost UK, la thérapeute conjugale et familiale Abigail Makepeace les a détaillés. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, elle sait tout d'abord qu'un couple va se séparer quand il ne se dispute plus. "L'absence de conflit peut suggérer que l'un ou les deux partenaires ne considèrent plus que la relation mérite d'être défendue ou sauvée", confirme-t-elle.

"Si l'un des partenaires cesse de se plaindre sans avoir résolu les problèmes sous-jacents, cela peut être le signe qu'il a abandonné la relation." Ne soyez pas soulagé quand votre partenaire arrête de vous reprocher votre comportement. Cela veut peut-être dire que votre union est en difficulté. Il peut d'ailleurs arriver que les remarques cessent parce que votre compagne ou votre compagnon décide de se consacrer à son propre bonheur personnel et plus au vôtre. C'est d'ailleurs le deuxième drapeau rouge que la thérapeute familiale identifie. "La tendance à passer du temps séparés ne reflète pas toujours un équilibre sain, mais plutôt une préférence pour une vie séparée", a-t-elle affirmé. "Cette séparation indique souvent une déconnexion plus profonde et une diminution du désir de vivre des expériences ensemble."

Dans la continuité de ces deux signes. Ne plus parler de l'avenir et ne plus l'envisager avec la personne qui partage notre vie est un indice important. "Des sentiments de stagnation peuvent s'installer, conduisant à l'ennui, à un manque de croissance personnelle et relationnelle et à un malheur général", prévient Abigail Makepeace.

Elle explique ensuite que la disparition de l'un des piliers de toute relation annonce qu'un mariage est au bord de la séparation : il s'agit de l'honnêteté. "Si les partenaires ont intentionnellement gardé des secrets l'un pour l'autre, cela peut indiquer que le mariage se dirige vers le divorce.", insiste-t-elle.

Le dernier signe, mais pas des moindres, est votre choix de confident. Si vous vous confiez plus facilement à vos amis ou à vos collègues qu'à votre partenaire, il y a des chances que votre relation prenne une direction compliquée. "Si quelqu'un d'autre en sait plus sur vous que votre conjoint, c'est mauvais signe pour votre mariage.", complète la spécialiste. Elle explique également qu'un manque de communication peut inévitablement mettre fin à une relation amoureuse. Si vous emmagasinez trop de ressentiments sans les partager, vous risquez d'exploser au lieu de vouloir régler les problèmes.