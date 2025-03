Être en retard partout est souvent vu de manière négative - pourtant, c'est un indice positif sur la personnalité

Certaines personnes sont en retard partout et tout le temps. Parfois considérées comme des personnes trop laxistes, elles ont pourtant un net avantage sur les autres.

"Après l'heure, ce n'est plus l'heure". Dans le monde entier, deux types de personnalités clairement opposées tentent de cohabiter. D'un côté, il y a ceux qui organisent toute leur journée autour d'un rendez-vous, dont les yeux ne décollent pas de leur montre, et qui ne sont absolument jamais en retard. De l'autre, il y a ceux qui courent toujours après le train, qui ne savent pas l'heure qu'il est et qui sont toujours en retard partout.

Ces derniers sont souvent vus par le camp adverse comme des personnes laxistes et désinvoltes. Pourtant, les psychologues s'entendent plutôt pour dire que c'est une habitude qui dure depuis l'enfance, et qui peut venir de l'éducation. Les gens dont les parents ne sont pas très ponctuels ont peu de chance de le devenir eux-mêmes. Cette habitude peut par ailleurs révéler un trait de personnalité ancré plus profondément, qui dénote un rapport à la société plus problématique. "Certaines personnalités ont du mal à se conformer aux règles sociales et peinent à être dans l'empathie", explique le psychiatre Michel Lejoyeux. "Une personne qui arrive systématiquement en retard à un déjeuner par exemple ne se met pas à la place de la personne qu'elle fait attendre."

Mais que les retardataires chroniques se rassurent, le manque de ponctualité n'est pas analysé comme un trait de personnalité négatif. Il peut même être vu comme une véritable vertu ! Selon une étude menée par l'Université de San Diego, les retardataires sont vus comme passionnés par ce qu'ils font. C'est pour cette raison qu'ils ne sont pas toujours concentrés sur le temps qui passe lorsqu'ils s'adonnent à une activité. Ils font également preuve d'une plus grande créativité que les ponctuels.

© Adobe Stock

Mais ce n'est pas la meilleure nouvelle ! Les personnes continuellement en retard sont aussi réputées pour être moins victimes de stress. Elles risquent donc moins de maladies cardiaques que ceux qui paniquent afin d'être toujours à l'heure.

Si vous êtes tout de même décidé à corriger ce petit défaut, commencez par identifier les raisons de votre retard. Dans le quotidien régional Ouest France, Michel Lejoyeux explique qu'il existe un autre type de retardataires : les hésitants perfectionnistes. "Avant de se rendre à un rendez-vous, ils se demandent "Est-ce que j'ai tout pris ? Il ne me manque rien ?" À force, ils finissent par ne pas tenir les délais." Si vous êtes dans ce cas, le spécialiste vous recommande d'apprendre à accepter l'imprévu. Il rappelle aussi que ce genre de comportement peut trahir une anxiété plus profonde, qu'il faut traiter avant de vouloir en gérer les conséquences.