Plutôt vin blanc ou vin rouge ? Sans le savoir, vos choix donnent de précieuses informations sur votre personnalité

Plutôt extraverti ? Curieux ? Organisé ? Sarcastique ? Le choix du liquide qui remplira votre verre à pied peut donner de grosses indications sur votre caractère.

Le vin rouge se boit obligatoirement avec la viande rouge, tandis que le vin blanc se consomme plutôt avec la volaille, le poisson et le fromage. En France, encore plus que dans les autres pays, l'accord de la boisson avec le plat dégusté est très codifié. Pourtant, certaines personnes préfèrent déroger à la règle et faire en fonction de leurs préférences.

Alors que le vin rouge est connu pour ses arômes de fruits rouges, de sous-bois et même de cuir, le vin blanc est, de son côté, apprécié pour ses notes fruitées, minérales ou encore mielleuses. Dans un sondage réalisé par One Poll, on apprend que la préférence pour l'un ou l'autre de ces breuvages est associée à des traits de personnalité bien différents. Parmi les 2 000 sondés, ceux qui préfèrent le vin blanc sont les plus extravertis. Au quotidien, ils se disent également plus aventuriers et sarcastiques que les amateurs de vin rouge.

À l'inverse, les amoureux du vin rouge se décrivent comme introvertis, humbles et réfléchis. Alors que leurs rivaux gustatifs se considèrent comme des noctambules spontanés, ceux qui optent pour un verre de rouge se lèvent généralement plus tôt et sont assez organisés. Ce sont par ailleurs eux qui ont le plus de connaissances en alcool et qui seraient prêts à dépenser le plus d'argent dans une bonne bouteille.

© Adobe Stock

Mais alors, qu'en est-il de la famille du milieu : celle qui refuse de choisir et qui ouvrent une bouteille de rosé ? Selon l'Observatoire Mondial du Rosé, les Français en sont les plus grands consommateurs du monde. Représentant 35% de la consommation mondiale, ils sont loin devant les États-Unis (15 %). Mais, l'étude révèle que la génération des "millenials" est beaucoup plus friande de cet alcool que ses prédécesseures. Côté personnalité, les adeptes sont plus insouciants et apprécient les changements au quotidien. Ils se définissent comme des personnes chaleureuses et extraverties.

La bière continue quant à elle de plaire, mais à une moindre échelle. En 2022, le portail d'étude Statista estimait que la consommation de bière par habitant adulte français s'élevait à environ 33 litres. Soit beaucoup moins que le vin dont la consommation par habitant s'élevait à 47,4 litres. Les Français sont ceux qui consomment le moins de bière en Europe, dans un classement largement dominé par les Tchèques, avec près de 130 litres bus chaque année par habitant. Rien que ça !