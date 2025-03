Combien de temps faut-il pour se remettre vraiment d'une rupture ? Les scientifiques ont enfin la réponse

Se remettre d'une rupture n'est pas toujours facile. Les scientifiques ont identifié la date à partir de laquelle la douleur commence à s'estomper.

Les jours qui suivent une rupture peuvent être très douloureux. Perte d'appétit, difficultés à s'endormir, stress intense… Les symptômes post-séparation peuvent parfois s'apparenter à ceux d'une vraie maladie. On peut même avoir l'impression que l'on ne se sentira jamais mieux et que notre cœur restera brisé pour toujours.

Le vieil adage selon lequel "tout passe avec le temps" peut sembler difficile à accepter lorsqu'on traverse une peine de cœur, mais il semble pourtant particulièrement juste. Impossible, même pour la science, d'établir une règle universelle pour prédire avec précision la fin de la douleur. Grâce à une étude publiée dans le Journal de la psychologie positive, deux scientifiques ont toutefois pu déterminer une date moyenne à partir de laquelle les nouveaux célibataires commencent à se sentir mieux. Selon eux, il faudrait attendre au moins 11 semaines, soit trois mois pour observer les premiers signes d'amélioration après une rupture. En cas de divorce, cette période pourrait s'étendre jusqu'à 18 mois. Mais ce n'est pas tout...

Comme pour le deuil d'une personne, le deuil d'une relation se fait en plusieurs étapes presque obligatoires. Il y en a cinq exactement. La première est la pire puisqu'il s'agit de "l'annonce dévastatrice". Elle peut durer de quelques heures, à quelques jours, si cette annonce n'était précédée d'aucun signe avant-coureur.

Elle a l'effet d'une véritable onde de choc. L'étape qui suit porte le nom quelque peu barbare de "sevrage". C'est pendant celle-ci que l'on se réapproprie sa vie personnelle et que l'on doit repasser et surmonter toutes les premières fois sans son partenaire.

Ensuite, vient le temps de l'intériorisation. On commence à idéaliser l'ancien partenaire et à accumuler les doutes envers ses propres comportements. Cette phase pourrait aussi porter le nom de "j'aurais dû faire cela" ou encore "j'aurais pu dire ceci". L'avant-dernière étape, identifiée par les psychologues, est celle de la "rage". C'est à ce moment précis que l'on commence à reprendre des forces et à ressortir de chez soi. Nouvelle coupe de cheveux, changement de garde-robe, achats impulsifs… Vous avez besoin de changement et de vous débarrasser de tout ce qui vous rattache à votre ancienne moitié !

Et enfin, il est temps d'entrer dans l'étape du relèvement, qui porte bien son nom. Vous êtes capable d'aborder la relation passée avec sérénité et de vous tourner vers le futur. C'est généralement à cette période que l'on se sent prêt pour une nouvelle relation.