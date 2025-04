La science est formelle, cet écart d'âge est idéal pour les couples - ils durent plus longtemps que les autres

0, 3,5 ou 10 ans d'écart... Quel est l'écart d'âge parfait pour qu'un couple fonctionne longtemps ? Un groupe de chercheurs australiens a enfin trouvé la réponse.

L'amour n'est pas une science exacte. Savant mélange entre attirance physique, communication, valeurs communes, humour, etc.., l'amour est une alchimie extrêmement complexe qui n'est pas toujours facile à décrire par des mots simples. Mais les scientifiques sont pourtant sûrs que certains aspects du succès d'un couple peuvent se vérifier avec des calculs.

À commencer par l'écart d'âge idéal. Selon une étude australienne publiée dans le Journal of Population Economics, la différence d'âge entre deux époux a un impact non négligeable sur la longévité de leur union. Après avoir analysé 3 000 ménages mariés, les Australiens ont conclu que lorsque les deux époux ont un écart d'âge de huit ans et plus, ils ont plus de chance de présenter "une satisfaction variable et une stabilité relationnelle potentiellement fragile".

De leur côté, deux conjoints, dont l'âge est compris entre 4 et 7 ans, présentent le plus souvent "un niveau moyen de satisfaction et une stabilité modérée", révèle l'étude. Ce sont donc les couples dont l'écart d'âge est le plus réduit qui présentent le plus haut niveau de satisfaction. Ceux dont l'amour perdure le plus longtemps auraient plus précisément entre 0 et 3 ans de différence. "Les couples d'âge différent connaissent des baisses de satisfaction conjugale plus importantes que les couples d'âge similaire face à un choc économique négatif", expliquent par exemple les chercheurs.

© Adobe Stock

Et ces derniers sont allés encore plus loin dans la précision puisqu'ils ont analysé les couples les plus présents dans la société actuelle. Selon eux, les plus courants sont ceux où le mari a entre 0 et 3 ans de plus que sa femme. Basés sur ce constat, les chercheurs ont analysé si cette situation répandue était vraiment efficace pour le couple fonctionne vraiment bien. "Nous constatons que les hommes ont tendance à être plus satisfaits de leurs épouses plus jeunes et moins satisfaits de leurs épouses au moins sept ans plus âgées", rapportent-ils ainsi.

Mais attention, ce n'est pas tout ! "Il est intéressant de noter que les femmes ont également tendance à être plus satisfaites de leurs maris plus jeunes et moins satisfaites de leurs maris plus âgés", nuancent-ils. De quoi complexifier le problème...