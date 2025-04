Il est aussi important que le CV, voici 3 erreurs de langage corporel à éviter absolument lors d'un entretien

L'expérience est décisive pour réussir un entretien d'embauche. Mais la présentation et le langage corporel le sont tout autant. Voici les conseils d'un spécialiste du recrutement.

Depuis leur création, les réseaux sociaux sont une source d'inspiration intarissable pour les chercheurs d'emploi. Certains d'entre eux, comme LinkedIn, ont même été créés pour les aider à trouver du travail. Mais ce n'est pas ce dernier que les responsables de ressources humaines utilisent le plus pour distiller leurs conseils."

La façon dont vous vous tenez et vos gestes peuvent en dire beaucoup de vous avant même que vous ayez prononcé un mot", commence le créateur de contenu et responsable des ressources humaines d'Altice, Alvin Plouviez, dans une vidéo publiée sur l'application TikTok. Il liste ensuite les trois conseils à appliquer pour maîtriser son langage corporel et donner la meilleure impression possible lors d'un entretien d'embauche.

Face à un ou plusieurs recruteurs, le spécialiste conseille tout d'abord de bien rester "conscient de sa posture". "Il faut adopter une posture ouverte et confiante", explique-t-il. L'erreur à éviter à tout prix ? Croiser les bras, car cette attitude donc une impression de fermeture et de méfiance.

© Adobe Stock-Goran

Alvin Plouviez rappelle ensuite l'importance du contact visuel. "Cela montre la sincérité de la démarche et un vrai engagement dans la conversation", insiste-t-il. Si vous avez plusieurs interlocuteurs, il ne faut pas oublier de tous les regarder et de s'adresser à chacun d'entre eux. "On a trop vite fait de se concentrer uniquement sur celui qui mène la conversation", regrette le responsable.

Le dernier conseil du spécialiste est sûrement le plus sous-estimé, mais il est aussi important que les autres. Alvin Plouviez recommande en effet d'utiliser ses gestes "à bon escient". Mais que veut vraiment dire cette phrase ? "Tant qu'ils ne sont pas excessifs, les gestes sont un excellent moyen de souligner ses propos", indique-t-il. On peut par exemple utiliser ses mains pour illustrer ou souligner un point important, mais il faut éviter de faire des grands gestes trop enthousiastes, au risque de paraître too much…

Dans une autre vidéo sur le même sujet, l'autrice et spécialiste des ressources humaine américaine Anna Papalia complète ces propos en rappelant l'importance du sourire. Même si vous êtes stressé et en mis difficulté par les questions, sourire vous donnera l'air plus accessible et approchable. "Évitez aussi de vous avachir dans votre siège. S'il le faut, avancez jusqu'au bord de votre siège pour vous tenir bien droit et montrer que vous êtes volontaire et engagé". Grâce à ces conseils, nul doute que vos prochains entretiens d'embauche se dérouleront beaucoup mieux !