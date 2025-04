Les personnes qui ont cette particularité physique sont plus intelligentes que les autres - 15% des Français sont concernés

Ils sont souvent considérés comme une minorité, mais les gens qui présentent ce petit détail physique sont plus intelligents que les autres.

Si vous interrogez un groupe de 10 personnes, il y a de grandes chances pour que l'une d'entre elles soit concernée par une particularité physique très spécifique. Alors qu'elle ne touche que 15 % de la population française, cette dernière a été identifiée comme étant liée à l'intelligence et à la réussite professionnelle et personnelle.

Ici, on ne vous parle pas du port de lunettes, ni même d'une quelconque couleur d'yeux. C'est bien la main dominante qui déterminerait si vous êtes plus intelligent que les autres ou si vous vous situez plutôt dans la moyenne. Selon une étude menée par l'Université d'Oxford en 2019, ce sont les gauchers qui s'illustreraient dans de nombreux domaines.

D'où vient cette relative "domination" ? La différence entre ces derniers et les droitiers est profondément marquée depuis la naissance puisqu'elle s'explique par la structure du cerveau. L'étude neurologique a en fait montré que les gauchers ont un corps calleux plus large. Cette partie située au centre du cerveau est chargée de faire le pont entre les deux hémisphères. Grâce à elle, les gauchers sont plus polyvalents et dotés d'une meilleure réactivité physique.

Par conséquent, les gauchers ont généralement une longueur d'avance stratégique dans le sport, car leurs adversaires sont moins habitués à leur style de jeu. Ils sont d'ailleurs surreprésentés dans les disciplines qui se jouent en 1 contre 1 tels que le tennis et la boxe. Rafael Nadal est la représentation parfaite de cet avantage.

Rafael Nadal pendant la finale de la Coupe Davis le 19 novembre 2024 à Malaga © SOPA Images/SIPA

Les gauchers comme Hugh Jackman, Julia Roberts, Bruce Willis, ou encore Lady Gaga seraient par ailleurs tous plus créatifs que les droitiers. Une autre étude publiée dans l'American Journal of Psychology a en effet souligné que les gauchers sont plus doués pour la pensée divergente, un type de créativité qui génère de nouvelles idées. Ces deux explications permettent de mieux comprendre pourquoi les gauchers sont si présents dans les domaines artistiques et sportifs !

Le dernier argument en faveur des gauchers n'est autre que celui de la réussite professionnelle. Selon une étude du National Bureau of Economic Research, les gauchers diplômés de l'enseignement supérieur s'enrichissent de 26 % par rapport aux droitiers. "Les gauchers gagnent un salaire plus élevé que les droitiers, mais uniquement parmi les diplômés de l'enseignement supérieur", nuancent-ils par ailleurs.