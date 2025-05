La psychologue experte de l'émission "Mariés au Premier Regard" est formelle : ce sont les 3 secrets d'un couple heureux

La psychologue clinicienne de l'émission phare de M6 a partagé son expérience et donné les 3 piliers indispensables pour une relation qui dure.

Bien que l'amour soit un sentiment profond et complexe qui ne s'explique pas toujours, certaines caractéristiques communes se retrouvent chez la plupart des couples qui durent. Ainsi, les psychologues qui étudient quotidiennement les relations sont capables d'identifier avec certitude les unions destinées à surmonter l'épreuve du temps.

Intervenante dans "Mariés au premier regard", l'émission à succès de M6, la psychologue clinicienne Estelle Dossin a travaillé avec des centaines de couples différents. Au cours de sa carrière, elle a pu déterminer qu'il existe trois piliers indispensables à la réussite d'une relation. Contre toute attente, elle ne cite pas la communication, souvent mise en avant par d'autres experts. "La complicité doit plutôt être centrale", explique-t-elle d'abord. "Votre partenaire doit être quelqu'un avec qui vous pouvez échanger librement, mais aussi quelqu'un qui ne va pas vous faire payer d'avoir votre jardin secret", insiste-t-elle.

Dans l'interview accordée au magazine de Michel Cymes, Dr Good, la spécialiste en relations amoureuses rappelle ensuite qu'il faut savoir accepter les changements de son partenaire, car ils sont inévitables. "Un couple qui tient sur la durée traverse des années entières et des épreuves en tout genre, vous ne serez donc pas la même personne à 20 ans, à 30 ans ou à 40 ans", avertit-elle. "Si votre partenaire n'accepte pas vos changements ou que vous n'acceptez pas les siens, la relation ne peut pas fonctionner."

© Adobe Stock

Estelle Dossin conclut sa liste avec le troisième et dernier pilier assurant la stabilité d'une relation. Bien qu'il soit indispensable, ce dernier est encore moins connu que les deux précédents. "Il s'agit de l'optimisme", confie la psychologue. Si la réussite du couple est l'objectif commun que vous partagez avec votre partenaire, vous trouverez toujours la ressource pour que votre relation fonctionne et parviendrez toujours à mettre fin aux conflits. Si la séparation n'est pas envisageable (dans les cas où la situation n'est pas toxique bien sûr), les deux partenaires sont obligés d'avancer main dans la main et de trouver une solution à tous les problèmes.

La thérapeute de couple Marie Tapernoux, qui apparaît elle aussi dans l'émission de téléréalité française, conclut en rappelant que les relations amoureuses comme amicales demandent un certain investissement. "Deux personnes peuvent être compatibles à 100 % et finir par se séparer, car elles ne sont pas investies dans la réussite de leur couple", rappelle-t-elle. Il est donc important de ne pas s'enfermer dans la routine, de continuer à avoir de petites attentions et de s'intéresser aux besoins de notre partenaire, même après plusieurs années de vie commune.