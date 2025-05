Eviter le regard des gens pendant une conversation : voici ce que cela dit de votre personnalité

Peiner à regarder une personne dans les yeux n'est pas anodin, selon les psychologues.

Que ce soit lors d'un entretien d'embauche, d'un rendez-vous amoureux, ou au cours d'une simple conversation amicale ou familiale, le contact visuel reste l'un des moyens les plus puissants de créer du lien entre les individus. Durant la crise du Covid-19, il est même temporairement devenu le seul transmetteur de nos émotions, les masques chirurgicaux couvrant tout le reste de notre visage.

Malheureusement, certaines personnes ont plus de difficultés que d'autres à soutenir un regard pendant une conversation. Même si elles font attention aux propos, elles ne peuvent pas s'empêcher de regarder ailleurs, pour éviter les yeux de leur interlocuteur. Et cette habitude, parfois handicapante, peut avoir plusieurs origines. L'explication la plus logique est bien évidemment la timidité. Valérie Grumelin, psychologue thérapeute, explique que certaines personnes réservées ressentent le contact visuel comme une violation de leur intimité. Les timides qui n'ont pas confiance en eux n'osent pas regarder dans les yeux par pudeur et souvent par peur d'être jugés. "C'est comme si on se mettait à nu face à l'autre", confie la spécialiste.

Il est également régulier que certaines personnes ne soutiennent pas le regard de leur interlocuteur à la suite d'une éducation assez stricte sur le sujet. "Dans l'enfance, si on avait tendance à ne pas regarder ses parents ou les responsables de l'autorité en général, cela peut rester à l'âge adulte", ajoute la psychologue parisienne Maïté Tranzer dans une interview pour le magazine Madame Figaro. Ces derniers ne sont pas timides, c'est simplement une habitude qu'ils voient comme respectueuse.

© Adobe Stock

Timidité, respect, mais pas que ! Il est possible que les personnes qui évitent votre regard lors d'une conversation sérieuse aient des secrets à dissimuler. "Quand on ne regarde pas, c'est avant tout parce que l'on veut se protéger", confirme Valérie Grumelin. Si on regarde au loin ou que l'on se concentre sur autre chose, c'est souvent parce que l'on a "quelque chose à se reprocher et que l'on craint que la personne en face découvre ce qu'il se passe", continue la professionnelle.

Dernière explication, et pas des moindres : la considération que l'on vous porte. Il se peut que l'un de vos interlocuteurs évite vos yeux pour ne pas envoyer de messages ambigus. Cela lui permet de vous faire comprendre qu'il ne cherche pas à vous séduire, mais qu'il vous respecte. D'autres à l'inverse ont l'habitude de parler sans regarder les gens par snobisme…

Si vous avez tendance à fixer le sol ou vos chaussures pendant les entretiens d'embauche ou les rendez-vous amoureux, commencez par vous entraîner seul devant votre miroir. Énoncer quelques phrases de présentation sans détourner le regard sera déjà une belle progression ! Le reste viendra naturellement avec un peu d'entrainement.