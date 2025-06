Il faut absolument éviter de porter cette couleur pendant un entretien d'embauche - c'est un signe d'immaturité

Si vous souhaitez faire bonne impression lors d'un entretien d'embauche, évitez cette couleur. Elle est souvent associée au manque de professionnalisme.

Pour réussir un entretien d'embauche, trois critères comptent davantage que les autres. Le CV et la clarté de l'expression sont les plus importants, mais il ne faut pas non plus négliger l'apparence physique et la tenue vestimentaire. Elles participent grandement à la première impression que votre potentiel futur patron se fait de vous. Avant même de vous avoir salué, ce dernier remarque les vêtements ainsi que les chaussures que vous avez choisis et porte un premier jugement, parfois inconsciemment.

Il ne s'agit pas seulement de choisir un costume ou un pantalon plus décontracté, une paire de sneakers ou des mocassins bien cirés. La couleur des vêtements peut également influencer la première impression que votre intervieweur aura de vous. Selon une enquête diffusée par le centre de carrière de l'Université Cornell, certaines teintes comme le bleu et le blanc sont recommandées, car elles sont claires, plutôt neutres et agréables à regarder.

Le noir, de son côté, n'est pas aussi mal vu qu'on pourrait le penser. Le centre de carrières de Cornell affirme que ce dernier évoque la force, l'autorité, le leadership et la ponctualité. C'est donc l'idéal pour un poste de management ou de direction par exemple. Qu'on le considère comme une couleur ou non, le noir est tout de même très puissant et assez strict. Il ne faut le porter en entretien que si cela semble approprié. "Il n'est pas idéal pour postuler pour un emploi dans le service client, la vente au détail ou un poste de débutant.", expliquent les spécialistes américains. Il existe tout de même une couleur encore plus décriée que le noir, à ne porter sous aucun prétexte.

© AdobeStock-Studio Romantic

Il s'agit de la couleur orange ! Bien qu'elle puisse transmettre un sentiment de dynamisme et d'énergie, l'orange est la couleur la moins conseillée pour un entretien d'embauche, selon 25 % des employeurs. En effet, quelle que soit la teinte choisie, l'orange est souvent associé à une personnalité peu professionnelle, peu mature et sujette à la frustration. Elle est par ailleurs classée parmi les couleurs les moins appréciées des femmes et des hommes. Tous ces arguments confirment l'importance d'éviter de le porter lors d'un entretien d'embauche.

Le rouge est également déconseillé pour de nombreuses occasions, dont les entretiens d'embauche. Associée à l'amour, la passion et à la richesse, cette couleur peut faire penser à votre employeur que vous tenter de l'amadouer ou de le séduire. Cette teinte est également associée à la force et à la rébellion, deux signaux que l'on ne souhaite pas envoyer lorsque l'on brigue un nouveau poste !