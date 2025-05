De plus en plus de couples se disputent à cause de ce problème improbable - Personne n'y pensait il y a 15 ans

En seulement quelques années, ce sujet s'est imposé comme l'une des principales causes de conflits au sein des couples. Et ce n'est ni le téléphone, ni les réseaux sociaux !

Entre l'argent, la confiance ou les relations avec la belle-famille, les sujets potentiellement conflictuels sont multiples lorsque l'on vit en couple. Ces dernières années, de nouveaux thèmes sont apparus et se sont ajoutés à ceux que les anciennes générations connaissaient déjà avant nous. Les réseaux sociaux font par exemple partie des plus gros catalyseurs de jalousie entre deux partenaires. Selon une étude britannique menée auprès de 2000 couples, un autre sujet bien plus surprenant a fait exploser les conflits entre les amoureux ces dix dernières années.

Si les disputes les plus fréquentes portent sur la cuisine ou la lessive, une autre tâche ménagère s'impose comme un vrai point de discorde dans les foyers. Poubelle jaune ou poubelle noire ? C'est bien le recyclage des déchets qui pose de plus en plus de problèmes dans les couples. Alors que l'étude révèle que 15 % des couples britanniques se disputent régulièrement à propos du recyclage, la situation est bien pire en France. 29 % des Français déclarent que "trier correctement les déchets dans l'appartement ou la maison" provoque des disputes au sein de leur couple, dévoile un sondage mené par l'institut CSA. Pour 17 % d'entre eux, ces tensions sont même hebdomadaires !

Mettre des objets dans la mauvaise poubelle, ne pas rincer les contenants en plastique, laisser des rouleaux de papier toilette vides dans la salle de bain… Les sujets de disputes concernant le tri des déchets sont nombreux. Se rendre au conteneur de recyclage du verre suscite par ailleurs des conflits chez 26 % des Français. Sortir le bac de tri ou descendre dans le local poubelle pour trier les emballages peut enfin lancer des disputes chez 24 % des Français.

© 123 RF

L'enquête ne s'est pas contentée de lister les gestes qui causent des disputes. Elle a aussi relevé que 41 % des "non-trieurs" ou apprenti-trieurs se tournent d'abord vers les informations inscrites sur l'emballage puis vers leur partenaire quand ils ont un doute sur le tri. De plus, 80 % des apprenti-trieurs ont confié qu'ils sont motivés à faire plus d'efforts par leur partenaire.

Malheureusement, il semble que cette motivation n'est pas toujours remarquée. L'enquête britannique indique en effet que 28 % des trieurs interrogés soupçonnent leur partenaire de se tromper délibérément dans le recyclage, juste pour les énerver.

Avant même d'entrer en compte dans la vie quotidienne d'un couple, le tri des déchets est l'une des préoccupations principales des adultes. 45 % des personnes sondées par le CSA confient même que le fait de ne pas trier ses déchets est un point rédhibitoire dans la recherche d'un partenaire.