C'est l'âge exact auquel les adultes perdent contact avec leurs amis - l'isolement arrive plus tôt qu'on le pense

Les spécialistes ont déterminé l'âge auquel les adultes commencent à perdre leurs amis. Cette épreuve a lieu bien avant la retraite.

En moyenne, un adulte a huit amis, dont seulement quatre d'entre eux sont considérés comme proches. Selon une étude britannique menée sur plus de 2000 adultes, c'est à 21 ans que l'on atteint l'âge auquel on est le plus entouré. Ces relations se créent généralement facilement, par le biais des études supérieures, des clubs sportifs et même des jeux vidéos.

Mais, si profondes qu'elles soient, les amitiés ne sont pas toutes vouées à être éternelles. C'est même l'inverse. L'enquête a en effet montré que la plupart des amitiés sont vouées à se terminer. La cause n'est, pour la plupart des cas, pas liée à un gros conflit, ni même à un déménagement à des centaines de kilomètres. En général, l'éloignement se cré naturellement, après un mariage ou l'installation dans la vie professionnelle. En effet, l'étude menée par Sanctuary Care prouve que c'est en moyenne à l'âge de 31 ans que l'on commence à s'éloigner sérieusement de ses amis.

Cet âge est également fortement lié à celui auquel les Français accueillent leur premier enfant. Selon les chiffres diffusés par l'Ined en 2023, les femmes ont leur premier enfant à exactement 31 ans, tandis que les hommes attendent jusqu'à leurs 33,3 ans. Très occupés par le nouveau membre de leur foyer, les jeunes parents sont moins disponibles pour entretenir leurs amitiés et s'isolent peu à peu.

L'enquête relève néanmoins que de nouvelles amitiés se créent à partir de 65 ans, soit à l'âge du départ à la retraite. Les retraités renouent alors avec leur "communauté" c'est-à-dire leurs voisins ou les membres d'un club auquel ils appartiennent. Ce chiffre rassurant traduit tout de même que les adultes sont généralement peu entourés par des amis pendant une trentaine d'années.

Pourtant, le lien social est aussi important que le sport ou une bonne alimentation pour la santé d'un être humain. "Les liens sociaux améliorent notre bien-être, contribuent à notre qualité de vie et peuvent avoir des effets bénéfiques importants sur notre santé physique.", explique la professeure Andrea Wigfield, directrice du Centre d'études sur la solitude à l'Université Sheffield Hallam, associée à Sanctuary Care. "Cette recherche renforce un nombre croissant de preuves montrant que des liens forts avec notre communauté, peuvent créer un sentiment d'appartenance." Une étude américaine a même révélé que les effets de la solitude sont similaires à ceux de fumer 15 cigarettes par jour !