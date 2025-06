Ce scientifique le confirme : la couleur des murs de votre chambre joue sur votre sommeil. Voici celle à éviter

Certaines couleurs peuvent déranger le cerveau et l'empêcher de se reposer. Voici la liste des teintes à éviter dans une chambre à coucher.

À l'enfance et à l'adolescence, le sommeil est un facteur clé pour le développement du corps et du cerveau. Une fois l'âge adulte atteint, c'est également lui qui permet le bon fonctionnement de notre corps. Mémoire, concentration, métabolisme, immunité… tous les aspects de notre vie sont liés à notre sommeil. Et c'est pour cette raison que la moindre perturbation de ce repos peut être particulièrement gênante.

Même si nous savons qu'il n'est pas toujours possible d'influencer les facteurs qui nous empêchent de dormir, certains, comme la couleur des murs de notre chambre, peuvent être maitrisés. La couleur de l'environnement de sommeil peut grandement influencer la qualité de celui-ci et la vitesse d'endormissement, explique le neuroscientifique Patrick McNamara dans une étude publiée dans le magazine Cambridge University Press. Selon lui, plusieurs couleurs comme le vert sauge, le gris ou le rose pâle peuvent aider le cerveau à s'endormir. Selon un sondage mené par Travelodge, les personnes qui ont peint leur chambre en gris clair dorment par exemple 7 h 33 en moyenne.

Mais ce sont les personnes dont les murs de la chambre sont bleus qui ressortent grands gagnants de ce sondage. Ils dorment en moyenne 7 heures et 52 minutes chaque nuit. Le bleu est connu, car il contribue à réduire la tension artérielle et à ralentir la respiration et le rythme cardiaque confirme le neuroscientifique américain.

A l'inverse, deux couleurs sont vraiment déconseillées aux personnes souffrant déjà de troubles du sommeil. Patrick McNamara révèle que le rouge augmente le rythme cardiaque et la tension artérielle, créant des conditions qui nuisent au sommeil. Cette teinte stimule également l'activité cérébrale, déclenche une réaction de menace et maintient l'état d'éveil, ce qui est contraire à ce dont le cerveau humain a besoin avant le coucher. Travelodge rapporte d'ailleurs que les personnes dormant dans une chambre aux murs rouges dorment en moyenne 6 heures et 58 minutes par nuit. C'est tout de même une heure de moins que ceux dormant dans une chambre à la couleur plus neutre.

Très proche du rouge, l'orange est, lui aussi, épinglé pour être trop vibrant et empêcher de se reposer. L'orange "augmente la tension artérielle, le rythme cardiaque et la mobilité musculaire", explique Patrick McNamara. C'est donc un choix à éviter si l'on peine à se détendre avant de dormir. Et, bien que les environnements sombres favorisent le sommeil, des murs noirs ne sont pas non plus recommandés. Ils peuvent avoir de mauvais effets sur la santé mentale de celui ou celle qui occupe la chambre. Il peut par exemple transmettre une sensation de claustrophobie, de tristesse et de colère. À éviter !