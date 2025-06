Ni 3 ans, ni 7 ans : voici combien de temps durent les couples chez la nouvelle génération, ce psychiatre est formel

Les couples évoluent en même temps que les générations. Selon ce psychiatre français, leur durée de vie a changé.

La durée de vie moyenne d'un couple aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle de nos parents. Oubliez le cap difficile des trois ans et le mythe des sept ans, les nouvelles générations ne vivent plus du tout la vie commune de la même façon qu'il y a quelques années !

C'est le neuropsychiatre Boris Cyrulnik qui a relevé ce changement dans son dernier ouvrage intitulé Quand on tombe amoureux, on se relève attaché, publié aux éditions Odile Jacob. Selon lui, peu de couples peuvent encore prétendre avoir une longévité comparable à celle de nos grand-parents. "L'espérance de vie d'un couple est de plus en plus brève", confirme-t-il dans une vidéo postée sur le compte Instagram du Figaro.

Terminées les noces de perle, pour les 30 ans de mariage ou les noces d'or, célébrant 50 ans d'union. Selon le neuropsychiatre, l'espérance de vie de 60 % des jeunes couples ne dépasse pas six ans aujourd'hui. Boris Cyrulnik explique cette baisse drastique par une approche différente de la vie conjugale. "Ce ne sont plus du tout les mêmes conditions d'existence que nos parents", confirme le spécialiste. Les jeunes générations sont ainsi de moins en moins attirées par l'engagement et donc par le mariage. Selon le portail de statistiques Statista, plus de 305 000 mariages ont été célébrés en France en l'an 2000, tandis qu'on n'en dénombrait que 241 000 en 2024.

© 123 RF

Cette nouvelle façon de vivre ne se limite d'ailleurs pas au couple. "Les jeunes vont avoir 4 ou 5 couples sérieux, 10 à 15 partenaires en tout, 5 à 6 emplois différents…", compte le neuropsychiatre. Une liberté qui diffère des générations précédentes, mais qui a un prix. "Le prix de ces changements, c'est beaucoup d'angoisse", prévient-il. "Les jeunes n'ont jamais été aussi anxieux qu'aujourd'hui. Depuis la pandémie, les chiffres de solitude et d'angoisses sont stupéfiants."

En effet, selon une étude menée en Belgique, 39 % des jeunes de moins de 25 présentent un niveau d'anxiété élevé. Selon le spécialiste, les jeunes générations sont de plus en plus anxieuses, car les liens affectifs, essentiels à l'équilibre mental et au développement, deviennent de plus en plus instables.