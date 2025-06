Voici la couleur préférée des personnes plus intelligentes que la moyenne, selon la psychologie

Les personnes au QI élevé préfèrent toute cette couleur. Elles sont calmes, fiables, stables et disciplinées.

Jaune, rouge, vert, violet, rose… Les couleurs ont toutes un impact différent sur le corps et l'esprit, car chacune d'entre elles évoque des émotions et des ambiances différentes. En effet, chaque teinte qui existe possède sa propre longueur d'onde. Cette dernière se transmet à notre cerveau et influence nos sentiments et nos émotions. Et en fonction de leur ressenti et de leurs expériences passées, les individus ont tous des attirances différentes.

Mais, selon une étude menée par l'Université Hanyang de Séoul, les préférences parmi les différentes nuances de l'arc-en-ciel sont également liées au niveau d'intelligence. En effet, une couleur en particulier serait liée à une intelligence très développée, tandis que d'autres illustreraient plutôt l'instabilité ou le besoin d'aventure.

Sur 854 personnes interrogées, les participants qui ont choisi le rouge comme couleur favorite évoque le plus fortement l'anti-conscience et la volatilité émotionnelle comme trait de personnalité. Aux côtés du noir, "le rouge est régulièrement associé au conflit", relève aussi l'étude coréenne. Selon les chiffres publiés, 33 % des femmes âgées ont choisi le rouge comme couleur préférée.

© 123 RF

Le vert, couleur complémentaire du rouge, est la teinte la plus associée à la conscience professionnelle et à la stabilité émotionnelle. Cette teinte est aussi associée à la fertilité, la croissance, la paix et la sécurité. Mais ce n'est pas cette teinte qui est liée aux personnes les plus intelligentes. Le bleu a été identifié comme étant "la couleur préférée des personnes avec une forte conscience professionnelle, une stabilité émotionnelle et une personnalité calme", indique l'enquête. De même, "les personnes souffrant le moins de stress et d'anxiété au quotidien disent le plus souvent être attirés par des couleurs froides, comme le bleu.".

De son côté, le jaune a été choisi par les personnes se décrivant le plus souvent comme sympathiques et chaleureuses. Ces dernières se décrivent cependant comme plus instables émotionnellement. Les personnes les plus attirées par l'aventure, elles, préfèrent généralement le violet ou l'orange.

Évidemment, l'attirance pour une teinte ou une autre ne peut absolument pas être le seul indicateur d'une intelligence hors du commun. En revanche, elle peut être rattachée à d'autres caractéristiques comme les résultats à un test de QI, la réussite professionnelle ou la personnalité en général.