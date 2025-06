Ceux qui ont cette petite habitude pendant une conversation sont plus intelligents que la moyenne

Il existe un geste imparable pour avoir l'air plus intelligent au cours d'une conversation. Voici les explications d'une psychologue américaine.

Pendant une conversation, le langage corporel est aussi important que le langage verbal. Sans qu'on le veuille, certains gestes et habitudes peuvent trahir un certain inconfort, une incompréhension, un mensonge ou encore une intelligence hors du commun. Grâce à ses recherches, la professeure américaine Nora Murphy a confirmé qu'un petit geste anodin, avec lequel peu de personnes sont à l'aise, révèle un QI plus élevé que la moyenne.

Ici, on ne parle pas d'un geste physique, comme toucher l'épaule ou le dos de notre interlocuteur, mais plutôt d'un comportement. En effet, de nombreuses personnes peinent à regarder dans les yeux et préfèrent détourner le regard vers le sol ou sur le côté pendant une conversation. Pourtant, c'est bien la capacité à regarder les gens dans les yeux qui est analysée par l'interlocuteur comme un signe d'intelligence, mentale et émotionnelle.

En effet, la psychologue explique que cette disposition à fixer les yeux de quelqu'un n'est pas réservée qu'aux personnes avec un Qi élevé. En revanche, elle donne l'impression à votre interlocuteur qu'il a affaire à une personne très intelligente, qui maitrise ses émotions. "Regarder ceux à qui l'on s'adresse dans les yeux serait un signe de confiance en soi et de capacité à affirmer ses convictions", confirme Nora Murphy. "On aurait tendance à accorder plus de crédibilité et de franchise à ceux qui nous regardent en nous parlant."

© Adobe Stock

Cette explication prouve bien que les personnes qui peinent à soutenir un regard au cours d'une interaction ne sont pas moins intelligentes que les autres. Seulement, faire l'effort de soutenir le regard quelqu'un pendant un entretien d'embauche, une présentation ou une conversation importante pourrait aider à être pris plus au sérieux.

Le sourire est également très important dans l'image que les gens se font de leur interlocuteur. En effet, une étude menée par des chercheurs de Chicago ont démontré que les personnes souriantes paraissent plus intelligentes, mais aussi plus heureux, plus attirants, sensibles et prospères. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire lors de votre prochain entretien d'embauche !