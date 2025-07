Voici combien de temps il faut partir en vacances pour être vraiment reposé - poser plus de jours est inutile

Une étude scientifique très sérieuse a prouvé qu'il est inutile de poser trois semaines de vacances consécutives. La durée idéale pour recharger les batteries est beaucoup plus courte.

Elles sont enfin là. Après des semaines d'attente, les vacances d'été sont arrivées et elles apportent avec elles le soleil, le calme et le repos. Pour profiter de cette pause estivale au maximum, les Français ont l'habitude de poser autant de jours de congés qu'ils le peuvent. Certains vont même jusqu'à ne pas travailler pendant un mois consécutif, afin de recharger leurs batteries. À partir de combien de jours de congés commençons-nous vraiment à nous reposer ? Existe-t-il un monde dans lequel les vacances seraient tellement longues qu'elles perdraient de leur efficacité ? Des chercheurs finlandais ont mené une étude pour trouver la réponse à ces questions.

Selon eux, c'est seulement à partir du 4e jour de repos que le stress et la fatigue commencent à se retirer. À partir de ce moment précis, les participants à l'étude déclaraient par exemple qu'ils dormaient en moyenne 7,4 h par nuit. "Avant les vacances, le temps de sommeil moyen était de 6,7 h, ce qui est significativement inférieur", comparent les spécialistes. 27 % des vacanciers ont également profité de leur temps libre pour reprendre une activité physique, tandis que 19 % ont utilisé leurs vacances pour prendre part à plus d'activités sociales.

Ce sont les jours suivants que les bénéfices commencent à se faire sentir. "La santé et le bien-être des participants ont atteint un pic le huitième jour de vacances", expliquent alors les scientifiques. C'est ce jour que les vacanciers se sentaient les plus sereins, les plus reposés et les plus déconnectés. Mais cette période de repos est de courte durée, puisque le stress du travail rattrape vite les vacanciers. Il serait donc judicieux de poser plusieurs périodes de 8 à 10 jours de vacances, plutôt qu'une grosse période de trois semaines consécutives dont les effets seraient très modérés.

© Adobe Stock

"La santé et le bien-être de tous les participants, quelle que soit la durée de leurs vacances, sont rapidement revenus à leur niveau de base dès la première semaine de reprise du travail", regrettent par ailleurs les spécialistes. Pire, les effets positifs des vacances s'estomperaient "dès le premier jour de la première semaine de reprise du travail." Centaines de mails non lus, dossiers à rattraper, difficultés en tout genre à gérer… Les sources de stress post-vacances sont effectivement nombreuses.

Pour éviter d'être ensevelis sous les problèmes dès leur retour, 28 % des vacanciers ont pris une décision radicale : continuer à travailler au moins 30 minutes par jour pendant leurs congés. "47 % ont envoyé des courriels, 53 % ont passé des appels téléphoniques et 53 % ont déclaré d'autres activités (mise à jour des calendriers, réparation d'un dysfonctionnement, organisation d'un dîner pour un collègue…)", révèle l'étude. Cette solution peut effectivement aider à éviter les gros soucis du retour, mais elle empêche malheureusement le cerveau de se déconnecter et de se reposer pleinement...