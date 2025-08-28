Ce psychologue est formel, voici les trois métiers qui rendent le plus heureux

Selon un psychologue américain, trois professions permettraient d'être vraiment heureux et de préserver sa santé mentale. Voici lesquelles et pourquoi.

Le bien-être au travail est l'une des qualités les plus recherchées par les nouvelles générations. Elles souhaitent exercer un emploi qui leur permet de garder un équilibre avec leur vie privée, tout en s'épanouissant sans stress et en restant stables financièrement. Malheureusement, il n'est pas toujours simple de savoir dans quelle filière il vaut mieux s'orienter pour cocher toutes ces cases.

Sur son site internet nommé Psyblog, le psychologue Jeremy Dean a listé à ses cent mille abonnés les trois métiers qui rendraient le plus heureux. Selon lui, ce ne sont pas les professions les plus prestigieuses, ni même celles qui payent le mieux, mais plutôt celles qui permettent de se sentir valorisé, utile et stable.

Selon le psychologue, les enseignants d'école primaire feraient partie des adultes les plus épanouis. Ce métier permet de créer un impact direct sur les autres, de transmettre, et d'évoluer dans un cadre humain stimulant. "La forte interaction sociale, la variété des journées et le sentiment d'utilité renforcent également l'estime de soi", explique le spécialiste. La connexion émotionnelle avec les élèves et le sentiment de contribution rendent également cette profession gratifiante.

Le métier de bibliothécaire serait, lui aussi, à l'origine d'un grand épanouissement personnel, car il associe le calme, le lien social et l'autonomie. Tous ces aspects favorisent un bien-être physique et mental indispensable. En France, on peut atteindre ce métier grâce à un concours externe ouvert aux titulaires d'une licence ou par la voie d'un concours interne destiné aux fonctionnaires et aux agents de l'État. Les doctorants (bac +8) ont par ailleurs accès à un concours spécial qui leur est réservé.

Enfin, c'est le métier peu connu de chercheur qui est identifié par le spécialiste comme l'un des trois meilleurs pour la santé mentale. Qu'il soit exercé dans le secteur des sciences appliquées comme les mathématiques ou la physique, ou bien dans le secteur des sciences humaines comme l'histoire, la sociologie ou l'ethnologue, il permet une grande autonomie et offre une bonne alternance entre les phases de réflexion et de lien social. La reconnaissance dans le milieu universitaire, obtenu via les publications d'articles dans des revues spécialisées, fait partie des autres avantages de ce métier.

Une étude estonienne menée en 2025 révèle que les religieux, les psychologues, les ingénieurs maritimes et les tôliers font aussi partie des travailleurs les plus heureux. Les dentistes, les sages-femmes et les développeurs informatiques sont aussi satisfaits de leur vie professionnelle. À l'inverse, les serveurs, les vendeurs et les charpentiers font état d'une vie professionnelle décevante.