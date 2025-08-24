"J'écoute ce que l'on me dit puis..." La doyenne de l'humanité donne son secret de longévité

Une Britannique a fêté le 21 août 2025 son 116e anniversaire. C'est la doyenne de l'humanité depuis le printemps dernier et elle a donné un précieux conseil de longévité !

Le 21 août 2025, Ethel Caterham a soufflé ses 116 bougies. C'est la femme la plus âgée du monde et la doyenne de l'humanité depuis le printemps dernier ! Née en 1909 dans le village de Shipton Bellinger au sud de l'Angleterre, Ethel était la deuxième plus jeune d'une fratrie de huit enfants. Mais c'est son incroyable parcours de vie qui force l'admiration.

À seulement 18 ans en 1927, poussée par son goût de l'aventure, Ethel Caterham a entrepris seule un périple de trois semaines en bateau vers l'Inde. Une décision audacieuse pour une jeune femme de son époque et de sa région. Là-bas, elle a travaillé comme gouvernante pour une famille britannique pendant quatre ans. "J'ai des souvenirs très affectueux de mon séjour en Inde, la vie des Britanniques y était très privilégiée", reconnaît-elle.

© Hallmark Luxury Care Homes

Ethel a ensuite rencontré son mari Norman, major dans l'armée. Le couple a vécu à Hong Kong, où Ethel a fondé une école maternelle, puis à Gibraltar, avant de s'installer définitivement dans le Surrey pour élever leurs deux filles. Veuve depuis 1976, Ethel vit aujourd'hui entourée de ses 3 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants.

Interrogée en 2011 par le journal local alors qu'elle atteignait les 100 ans, Ethel Caterham confiait alors garder des souvenirs émerveillés de sa jeunesse, une époque où la romance primait et où l'on se faisait la cour lors de bals, confiait-elle. Elle regrettait un peu que l'accent soit davantage aujourd'hui mis sur les relations sexuelles chez les jeunes, jugeait-elle, visiblement peu avare en commentaires...

Mais quel est donc le secret de sa longévité exceptionnelle ? En 2011, Ethel confiait au Salisbury Journal : "Dites oui à chaque opportunité car vous ne savez jamais où cela vous mènera. Ayez une attitude mentale positive et consommez tout avec modération. Trouvez un passe-temps que vous aimez et faites-vous des amis grâce à lui."

Toutefois, le conseil le plus précieux qu'Ethel ait livré récemment est d'une simplicité désarmante : "Ne pas se disputer. Je ne débats avec personne, j'écoute ce que l'on me dit puis je fais ce que je veux". La doyenne de l'humanité a visiblement un sacré caractère ! Malgré son âge vénérable, Ethel Caterham reste encore loin du record absolu de longévité détenu par notre Française Jeanne Calment, décédée en 1997 à l'âge canonique de 122 ans. Elle même avait quelques petits secrets. Pas de tabac durant une grande partie de sa vie, un solide appétit, un verre de vin rouge à midi et un doigt de Porto le soir, comme livré par Paris-Match peu avant sa mort...